L’Australia sembra Marte, il cielo diventa rosso dopo il ciclone

Il nord e l’ovest dell’Australia sono stati avvolti da un cielo di un rosso intenso dopo il passaggio del ciclone tropicale Narelle, un evento che ha sorpreso residenti e fotografi per la sua spettacolarità.

La tempesta Narelle ha portato venti che hanno superato i 250 km/h in alcune zone, un fenomeno definito “senza precedenti nella regione da oltre vent’anni” da La Chaîne Météo. Il potente vento ha sollevato enormi quantità di polvere e particelle sottili dall’arido territorio, conferendo al cielo una tonalità rossa che ha fatto sentire alcuni residenti come se fossero atterrati su Marte.

In alcuni video, il cielo appare invece di un arancione acceso, creando immagini che sembrano quasi surreali. Tuttavia, il fenomeno è assolutamente reale. Come spiegato da franceinfo, “quando c’è un ciclone con venti molto violenti, che sospendono queste particelle nell’atmosfera, è come un filtro e si vede solo la luce rossa”.

La comparsa di questo insolito colore ha subito catturato l’attenzione dei media e dei social, dove sono state condivise numerose fotografie e filmati del cielo infuocato. Non si tratta di un evento totalmente nuovo: fenomeni simili erano stati osservati in passato, ma la combinazione di velocità del vento e polvere sollevata da Narelle ha reso lo spettacolo particolarmente suggestivo e drammatico.

Il ciclone Narelle rimane quindi uno dei più intensi degli ultimi decenni per il nord e l’ovest australiano, lasciando dietro di sé un paesaggio quasi marziano e immagini che difficilmente saranno dimenticate.