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30 Marzo 2026 - 15.19

Raffiche in arrivo sul Veneto: scatta l’allerta per vento forte su montagna e pedemontana

REDAZIONE
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Il Veneto si prepara a fare i conti con una nuova ondata di vento intenso. La Protezione Civile regionale ha dichiarato la fase operativa di attenzione per vento forte nelle aree montane e pedemontane.

L’avviso, emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto il 30 marzo 2026 alle ore 14:00, si basa sulle previsioni meteorologiche che indicano una intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con raffiche a tratti forti soprattutto in quota, ma anche in alcune valli e zone della pedemontana.

Quando scatta l’allerta

La fase di attenzione sarà in vigore:

  • dalle ore 18:00 di lunedì 30 marzo
  • fino alle ore 00:00 di mercoledì 1 aprile 2026

A livello locale, la situazione potrà essere eventualmente elevata a pre-allarme o allarme in base all’intensità dei fenomeni.

Le raccomandazioni

La Protezione Civile invita gli enti territoriali a:

  • monitorare costantemente l’evoluzione del meteo
  • attivarsi con anticipo per eventuali emergenze
  • predisporre le procedure di allertamento previste dai piani locali

Particolare attenzione è richiesta per possibili effetti sul territorio, con azioni di prevenzione e vigilanza da attuare in modo tempestivo.

Le amministrazioni provinciali dovranno inoltre informare associazioni di volontariato e strutture operative, verificando la disponibilità di mezzi e risorse in caso di necessità.

Sistema di emergenza attivo

La Sala Situazioni Veneto resterà operativa 24 ore su 24, con numero verde dedicato (800 990 009), pronta a ricevere segnalazioni e coordinare eventuali interventi.

La Protezione Civile sottolinea che le previsioni meteo possono contenere margini di incertezza, soprattutto su scala locale, e invita quindi a un monitoraggio diretto del territorio.

L’allerta sarà automaticamente revocata al termine del periodo indicato, salvo eventuali aggiornamenti legati all’evoluzione delle condizioni meteo.

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