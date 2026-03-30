Raffiche in arrivo sul Veneto: scatta l’allerta per vento forte su montagna e pedemontana
Il Veneto si prepara a fare i conti con una nuova ondata di vento intenso. La Protezione Civile regionale ha dichiarato la fase operativa di attenzione per vento forte nelle aree montane e pedemontane.
L’avviso, emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto il 30 marzo 2026 alle ore 14:00, si basa sulle previsioni meteorologiche che indicano una intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con raffiche a tratti forti soprattutto in quota, ma anche in alcune valli e zone della pedemontana.
Quando scatta l’allerta
La fase di attenzione sarà in vigore:
- dalle ore 18:00 di lunedì 30 marzo
- fino alle ore 00:00 di mercoledì 1 aprile 2026
A livello locale, la situazione potrà essere eventualmente elevata a pre-allarme o allarme in base all’intensità dei fenomeni.
Le raccomandazioni
La Protezione Civile invita gli enti territoriali a:
- monitorare costantemente l’evoluzione del meteo
- attivarsi con anticipo per eventuali emergenze
- predisporre le procedure di allertamento previste dai piani locali
Particolare attenzione è richiesta per possibili effetti sul territorio, con azioni di prevenzione e vigilanza da attuare in modo tempestivo.
Le amministrazioni provinciali dovranno inoltre informare associazioni di volontariato e strutture operative, verificando la disponibilità di mezzi e risorse in caso di necessità.
Sistema di emergenza attivo
La Sala Situazioni Veneto resterà operativa 24 ore su 24, con numero verde dedicato (800 990 009), pronta a ricevere segnalazioni e coordinare eventuali interventi.
La Protezione Civile sottolinea che le previsioni meteo possono contenere margini di incertezza, soprattutto su scala locale, e invita quindi a un monitoraggio diretto del territorio.
L’allerta sarà automaticamente revocata al termine del periodo indicato, salvo eventuali aggiornamenti legati all’evoluzione delle condizioni meteo.