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3 Aprile 2026 - 10.46

Veneto a rischio incendi: Protezione Civile dichiara stato di grave pericolosità

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Venezia, 2 aprile 2026 – La Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato oggi lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi a causa delle condizioni meteo-climatiche e dello stato della vegetazione. La misura riguarda specificamente i territori comunali a rischio nelle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza.

Fino a nuova comunicazione di revoca, sono vietate tutte le operazioni che possano generare fiamme o scintille in aree boscate, cespugliate o arborate, comprese le zone entro cento metri da tali terreni.

Chi trasgredisce questi divieti rischia le sanzioni previste dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353, e dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti.

Le autorità invitano cittadini, agricoltori e operatori forestali a prestare massima attenzione e a collaborare per prevenire incendi che, in questa stagione particolarmente secca, possono propagarsi rapidamente e diventare estremamente pericolosi.

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