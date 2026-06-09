Sparita tra le Dolomiti dopo un misterioso cambio di itinerario: ore di angoscia per un’escursionista slovena

Proseguono senza sosta tra le montagne di Cortina d’Ampezzo le ricerche di un’escursionista slovena di 54 anni, scomparsa da diversi giorni e rintracciata per l’ultima volta grazie a una serie di indizi che hanno portato i soccorritori dalla Val Gardena fino alla Val di Fanes.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione della madre ai Carabinieri di Ortisei. La donna, preoccupata per non riuscire più a contattare la figlia, aveva riferito che la 54enne avrebbe dovuto trovarsi in Val Gardena.

Gli accertamenti hanno però aperto uno scenario diverso. Attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza, infatti, l’auto dell’escursionista è stata individuata mentre transitava sabato sera in direzione di Fiames. Le ricerche si sono quindi spostate nel territorio di Cortina, dove nella serata di ieri il veicolo è stato ritrovato parcheggiato in località Felizon, all’ingresso del Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo.

Un altro elemento decisivo è arrivato dall’analisi delle celle telefoniche. L’ultima attivazione del cellulare della donna risale alle 7 di domenica mattina e colloca il telefono nell’area del Col Rosà. Da quel momento il dispositivo risulta spento o comunque non più raggiungibile.

Le squadre di soccorso hanno quindi concentrato gli sforzi proprio in quell’area, percorrendo integralmente la Ferrata del Col Rosà sia in salita che in discesa e battendo sentieri, vallate, zone boschive e l’area delle cascate della Val di Fanes. Sono stati inoltre contattati i rifugi della zona per verificare eventuali avvistamenti o passaggi dell’escursionista.

Questa mattina è entrato in azione anche l’elicottero della Guardia di Finanza dotato di sistema Imsi Catcher, tecnologia utilizzata per individuare eventuali segnali provenienti da telefoni cellulari. Successivamente le perlustrazioni aeree sono proseguite con l’elicottero dei Vigili del fuoco.

Alla complessa operazione partecipano il Soccorso alpino di Cortina, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza, il Soccorso alpino di San Vigilio di Marebbe, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Sul campo sono presenti anche piloti di droni e due unità cinofile molecolari dell’Alpenverein.

Al momento nessuna traccia della donna è stata trovata.

Le autorità invitano chiunque abbia visto l’escursionista o sia in possesso di informazioni utili a contattare immediatamente i Carabinieri. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo per indirizzare le ricerche e ricostruire gli ultimi spostamenti della 54enne.