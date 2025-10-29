Regionali Veneto, le liste e i candidati nel Vicentino
Sono sedici le liste depositate nel Vicentino in vista delle prossime elezioni regionali in Veneto. Cinque i candidati alla presidenza della Regione sostenuti da diverse coalizioni: Giovanni Manildo per il centrosinistra, Alberto Stefani per il centrodestra, Riccardo Szumski per “Resistere Veneto”, Fabio Bui per “Popolari per il Veneto” e Marco Rizzo per “Democrazia Sovrana Popolare”.
Giovanni Manildo: Avvocato trevigiano, ex sindaco di Treviso dal 2013 al 2018. È stato scelto come candidato unico del campo largo del centrosinistra per le regionali 2025 in Veneto.
Alberto Stefani: Deputato della Lega Salvini Premier, originario del Veneto, considerato giovane promessa del centrodestra. È stato ufficializzato come candidato della coalizione di centrodestra per la presidenza regionale.
Riccardo Szumski: Medico ed ex sindaco di Santa Lucia di Piave, è in corsa per la presidenza con la lista Resistere Veneto. Il suo programma punta su sanità, ambiente e autonomia.
Fabio Bui: Ex presidente della Provincia di Padova e candidato alla presidenza per i Popolari per il Veneto. La sua candidatura è stata recentemente ammessa dalla Corte d’Appello del Veneto.
Marco Rizzo: Politico di lungo corso, coordinatore della Democrazia Sovrana Popolare, si propone come candidato alternativo: “ridare dignità” alla politica veneta, contrastare le élite e valorizzare il territorio.
Di seguito, tutte le liste e i candidati vicentini collegati a ciascun aspirante presidente.
Giovanni Manildo
Uniti per Manildo
- Maurizio Scalabrin
- Francesca Carampin
- Andrea Comberlato
- Rosaria Graziani
- Luigi Creazzo
- Valentina Pegoraro
- Giuseppe Maria Toscano
- Ilaria Storti
- Edoardo Vajente
Partito Democratico
- Chiara Luisetto
- Luca Cislaghi
- Carole Ngah Biloa
- Antonio Marco Dalla Pozza
- Ilaria Sbalchiero
- Maurizio Fipponi
- Mattea Stella
- Diego Zaffari
- Ginevra Zanetti
Alleanza Verdi Sinistra
- Adriana Carotti
- Renzo Masolo
- Erica Ceola
- Carlo Cunegato
- Rossella Maccà
- Fabio Antonio Cappelletto
- Paola Baccin
- Davide Grazi
- Paola Antonia Pellegrini
Le Civiche Venete
- Michela Meggiolaro
- Gianfranco Cipresso
- Antonella Bizzotto
- Jacopo Ongaro
- Martina Panzolato
- Giovanni Menegato
- Micaela Corà
- Andrea Regosa
- Maria Luisa Mischi
Volt
- Margherita Rigoli
- Mattia Francesco Albertin
- Maja Urukalo Franov
- Geremia Antonini
- Rebecca Parrino
- Alessandro Zorzi
Movimento 5 Stelle
- Simone Contro
- Monica Gios
- Edoardo Bortolotto
- Michela Chimetto
- Aurelio Marini
- Francesca Stammelluti
- Igor Ferrazzi
Pace Salute Lavoro Rifondazione
- Marco Orlandi
- Silvia Stocchetti
- Paolo Benvegnù
- Safietou Toure
- Marco Fanton
- Maria Cristina Giacinti
- Francesco Cammelli
- Paola Leggieri
- Redento Geremia
Alberto Stefani
Fratelli d’Italia
- Sergio Berlato
- Elena Pavan
- Joe Formaggio
- Giulia Sottoriva
- Francesco Enrico Gonzo
- Maria Teresa Sperotto
- Andrea Nardin
- Cristina Zanini
- Francesco Rucco
Lega
- Luca Zaia
- Manuela Lanzarin
- Sergio Carrera
- Alessia Bevilacqua
- Roberto Ciambetti
- Milena Cecchetto
- Cristian Tonello
- Morena Martini
- Marco Zecchinato
Noi Moderati – Civici per Stefani
- Luca Vendramin
- Lara Bisin
- Matteo Gasparotto
- Maria Cecilia Dal Balcon
- Stefano Lain
- Liana Dal Pozzolo
- Luigi Lazzari
- Cinzia Maraschin
- Andrea Ronco
Forza Italia
- Flavio Tosi
- Maria Gabriella Strinati
- Jacopo Maltauro
- Chiara Tessarollo
- Renzo Marangon
- Paola Maria Vignaga
- Roberto Rigoni Stern
- Loredana Daniela Zanella
- Gabriele Tasso
Unione di Centro
- Luca Franzè
- Catia Gambin
- Diego Carotta
- Silvia Lionello
- Michele Dalla Negra
- Elena Vencato
- Emanuele Munari
- Giulia Zausa
- Massimo Tessarollo
Liga Veneta
- Nicola Sella
- Emanuela Fochesato
- Massimiliano Max Gentilin
- Barbara Sommaggio
- Paolo Righi
- Marzia Magagnin
- Giacomo Ferro
- Maria Dorigato
- Gian Pietro Piotto
Riccardo Szumski
Resistere Veneto
- Michela Cattozzo
- Jurhan Abdula
- Sara Cunial
- Antonio Costalunga
- Alessia Maria Lazzaretto
- Davide Lovat
- Rosa Lo Greco
- Giulio Quadri
Fabio Bui
Popolari per il Veneto
- Elena Storato
- Riccardo Danieli
- Manuelita Longhin
- Costantino Fracasso
- Emanuela Marenda
- Angelo Bevilacqua
- Cristina Marini
- Andrea Bettin
Marco Rizzo
Democrazia Sovrana Popolare
- Elena Bertuzzo
- Francesco Toscano
- Elisabetta Cariolato
- Riccardo Agricola
- Susanna Cariolato
- Manuel Contin
- Patrizia Caproni
- Antonio Cariolato