29 Ottobre 2025 - 16.23

Regionali Veneto, le liste e i candidati nel Vicentino

REDAZIONE
Sono sedici le liste depositate nel Vicentino in vista delle prossime elezioni regionali in Veneto. Cinque i candidati alla presidenza della Regione sostenuti da diverse coalizioni: Giovanni Manildo per il centrosinistra, Alberto Stefani per il centrodestra, Riccardo Szumski per “Resistere Veneto”, Fabio Bui per “Popolari per il Veneto” e Marco Rizzo per “Democrazia Sovrana Popolare”.

Giovanni Manildo: Avvocato trevigiano, ex sindaco di Treviso dal 2013 al 2018. È stato scelto come candidato unico del campo largo del centrosinistra per le regionali 2025 in Veneto.

Alberto Stefani: Deputato della Lega Salvini Premier, originario del Veneto, considerato giovane promessa del centrodestra. È stato ufficializzato come candidato della coalizione di centrodestra per la presidenza regionale.

Riccardo Szumski: Medico ed ex sindaco di Santa Lucia di Piave, è in corsa per la presidenza con la lista Resistere Veneto. Il suo programma punta su sanità, ambiente e autonomia.

Fabio Bui: Ex presidente della Provincia di Padova e candidato alla presidenza per i Popolari per il Veneto. La sua candidatura è stata recentemente ammessa dalla Corte d’Appello del Veneto.

Marco Rizzo: Politico di lungo corso, coordinatore della Democrazia Sovrana Popolare, si propone come candidato alternativo: “ridare dignità” alla politica veneta, contrastare le élite e valorizzare il territorio.

Di seguito, tutte le liste e i candidati vicentini collegati a ciascun aspirante presidente.

Giovanni Manildo

Uniti per Manildo

  • Maurizio Scalabrin
  • Francesca Carampin
  • Andrea Comberlato
  • Rosaria Graziani
  • Luigi Creazzo
  • Valentina Pegoraro
  • Giuseppe Maria Toscano
  • Ilaria Storti
  • Edoardo Vajente

Partito Democratico

  • Chiara Luisetto
  • Luca Cislaghi
  • Carole Ngah Biloa
  • Antonio Marco Dalla Pozza
  • Ilaria Sbalchiero
  • Maurizio Fipponi
  • Mattea Stella
  • Diego Zaffari
  • Ginevra Zanetti

Alleanza Verdi Sinistra

  • Adriana Carotti
  • Renzo Masolo
  • Erica Ceola
  • Carlo Cunegato
  • Rossella Maccà
  • Fabio Antonio Cappelletto
  • Paola Baccin
  • Davide Grazi
  • Paola Antonia Pellegrini

Le Civiche Venete

  • Michela Meggiolaro
  • Gianfranco Cipresso
  • Antonella Bizzotto
  • Jacopo Ongaro
  • Martina Panzolato
  • Giovanni Menegato
  • Micaela Corà
  • Andrea Regosa
  • Maria Luisa Mischi

Volt

  • Margherita Rigoli
  • Mattia Francesco Albertin
  • Maja Urukalo Franov
  • Geremia Antonini
  • Rebecca Parrino
  • Alessandro Zorzi

Movimento 5 Stelle

  • Simone Contro
  • Monica Gios
  • Edoardo Bortolotto
  • Michela Chimetto
  • Aurelio Marini
  • Francesca Stammelluti
  • Igor Ferrazzi

Pace Salute Lavoro Rifondazione

  • Marco Orlandi
  • Silvia Stocchetti
  • Paolo Benvegnù
  • Safietou Toure
  • Marco Fanton
  • Maria Cristina Giacinti
  • Francesco Cammelli
  • Paola Leggieri
  • Redento Geremia

Alberto Stefani

Fratelli d’Italia

  • Sergio Berlato
  • Elena Pavan
  • Joe Formaggio
  • Giulia Sottoriva
  • Francesco Enrico Gonzo
  • Maria Teresa Sperotto
  • Andrea Nardin
  • Cristina Zanini
  • Francesco Rucco

Lega

  • Luca Zaia
  • Manuela Lanzarin
  • Sergio Carrera
  • Alessia Bevilacqua
  • Roberto Ciambetti
  • Milena Cecchetto
  • Cristian Tonello
  • Morena Martini
  • Marco Zecchinato

Noi Moderati – Civici per Stefani

  • Luca Vendramin
  • Lara Bisin
  • Matteo Gasparotto
  • Maria Cecilia Dal Balcon
  • Stefano Lain
  • Liana Dal Pozzolo
  • Luigi Lazzari
  • Cinzia Maraschin
  • Andrea Ronco

Forza Italia

  • Flavio Tosi
  • Maria Gabriella Strinati
  • Jacopo Maltauro
  • Chiara Tessarollo
  • Renzo Marangon
  • Paola Maria Vignaga
  • Roberto Rigoni Stern
  • Loredana Daniela Zanella
  • Gabriele Tasso

Unione di Centro

  • Luca Franzè
  • Catia Gambin
  • Diego Carotta
  • Silvia Lionello
  • Michele Dalla Negra
  • Elena Vencato
  • Emanuele Munari
  • Giulia Zausa
  • Massimo Tessarollo

Liga Veneta

  • Nicola Sella
  • Emanuela Fochesato
  • Massimiliano Max Gentilin
  • Barbara Sommaggio
  • Paolo Righi
  • Marzia Magagnin
  • Giacomo Ferro
  • Maria Dorigato
  • Gian Pietro Piotto

Riccardo Szumski

Resistere Veneto

  • Michela Cattozzo
  • Jurhan Abdula
  • Sara Cunial
  • Antonio Costalunga
  • Alessia Maria Lazzaretto
  • Davide Lovat
  • Rosa Lo Greco
  • Giulio Quadri

Fabio Bui

Popolari per il Veneto

  • Elena Storato
  • Riccardo Danieli
  • Manuelita Longhin
  • Costantino Fracasso
  • Emanuela Marenda
  • Angelo Bevilacqua
  • Cristina Marini
  • Andrea Bettin

Marco Rizzo

Democrazia Sovrana Popolare

  • Elena Bertuzzo
  • Francesco Toscano
  • Elisabetta Cariolato
  • Riccardo Agricola
  • Susanna Cariolato
  • Manuel Contin
  • Patrizia Caproni
  • Antonio Cariolato

