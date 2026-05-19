CRONACAVENETO
19 Maggio 2026 - 18.04

Maxi vincita nel Trevigiano: con 5 euro ne vince 500mila

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

TREVISO, 19 MAGGIO – Maxi vincita nel Trevigiano e più precisamente a San Fior, dove presso l’edicola Il Sorriso un cliente ha centrato una vincita da 500mila euro con un gratta e vinci “Il miliardario” da 5 euro. Il biglietto fortunato è stato grattato nei giorni scorsi e la notizia ha rapidamente fatto il giro del paese. Come riporta la Tribuna, nessun dettaglio è stato diffuso sull’identità del vincitore, che ha preferito mantenere il massimo riserbo.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Maxi vincita nel Trevigiano: con 5 euro ne vince 500mila | TViWeb Maxi vincita nel Trevigiano: con 5 euro ne vince 500mila | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy