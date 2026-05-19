Maxi vincita nel Trevigiano: con 5 euro ne vince 500mila

TREVISO, 19 MAGGIO – Maxi vincita nel Trevigiano e più precisamente a San Fior, dove presso l’edicola Il Sorriso un cliente ha centrato una vincita da 500mila euro con un gratta e vinci “Il miliardario” da 5 euro. Il biglietto fortunato è stato grattato nei giorni scorsi e la notizia ha rapidamente fatto il giro del paese. Come riporta la Tribuna, nessun dettaglio è stato diffuso sull’identità del vincitore, che ha preferito mantenere il massimo riserbo.