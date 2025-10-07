Schio, inaugurata la Casa della Comunità

Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione della nuova Casa della Comunità di Schio, alla presenza dell’Assessore regionale alla Sanità e ai Servizi Socio-Sanitari Manuela Lanzarin, della Direzione Strategica dell’ULSS 7 Pedemontana, del sindaco Cristina Marigo e gli altri rappresentanti del territorio.

La struttura, ospitata al piano terra del Centro Polifunzionale De Lellis, si sviluppa su una superficie complessiva di 788 mq, che è stata oggetto di una completa ristrutturazione per ricavare 12 nuovi ambulatori, oltre ad una serie di locali di servizio e alle sale di attesa. Il tutto con una particolare attenzione sia al confort e alla privacy degli utenti, sia alla funzionalità della distribuzione interna degli spazi rispetto alle molteplici attività che saranno ospitate.

I lavori sono durati un anno, per un investimento complessivo di circa 700 mila euro, di cui 449 mila euro tramite finanziamento PNRR – Missione 6.C1 – Investimento 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”, circa 214 mila euro tramite fondi regionali e il rimanente mediante un lascito all’ULSS 7 Pedemontana.

«Questa è già la quarta Casa della Comunità che inauguriamo – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza -, confermando così l’impegno a rispettare il serrato cronoprogramma dei cantieri PNRR. Sta ormai prendendo forma la visione legata al nuovo modello organizzativo dei servizi territoriali, che tramite le Case della Comunità metterà a disposizione dei cittadini un punto di riferimento vicino a casa non solo per la Medicina Territoriale e la Continuità Assistenziale, ma anche per l’attività specialistica, oltre a tutta una serie di altri servizi territoriali che in una nuova sede potranno essere meglio valorizzati, anche agli occhi dell’utenza».

Secondo un format ormai ben noto, infatti, la nuova Casa della Comunità di Schio ospiterà i Medici di Medicina Generale, la Continuità Assistenziale, il punto prelievi e la specialistica territoriale con la presenza a rotazione, in funzione delle necessità dei pazienti, di varie specialità come ad esempio Diabetologia, Cardiologia, Pneumologia Territoriale e Oculistica (ma l’elenco potrà essere ulteriormente ampliato in futuro). Ulteriori spazi saranno utilizzati per la centrale operativa dell’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), il Centro di Salute Mentale, il SerD, il servizio Vaccinazioni, il Consultorio Familiare (ostetricia/ginecologia).

Inoltre sarà presente l’Infermiere di Famiglia, che a seconda delle necessità potrà integrare i diversi percorsi di presa in carico, per varie necessità assistenziali come ad esempio attività di prevenzione ed educazione alla salute, monitoraggio, addestramento dei pazienti e caregiver sulle procedure da svolgere a domicilio e in generale per favorire la continuità assistenziale tra ospedale e territorio. Infine, gli spazi saranno inoltre utilizzati anche da altri servizi come il Dipartimento di Prevenzione per gli Screening.

Non mancherà inoltre il Punto Unico di Accesso (PUA), previsto in tutte le Case della Comunità, che come suggerisce la denominazione fungerà da riferimento unico per le diverse esigenze dei cittadini, garantendo una risposta coordinata ai loro bisogni.

Commenta il sindaco di Schio, Cristina Marigo: «L’apertura della Casa della Comunità rappresenta un passo avanti nel rendere più accessibili i servizi sanitari e socio-sanitari del nostro territorio. È importante che i cittadini possano contare su un punto di riferimento unico, vicino e facilmente raggiungibile, dove trovare risposte ai propri bisogni di salute quotidiani. Inoltre, avere questa struttura dentro il De Lellis significa anche valorizzare un luogo che da sempre è parte della storia e della vita della nostra città».