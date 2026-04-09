Cortina, sopralluoghi al Lago Ghedina dopo giorni di secca

Ieri mattina nei pressi del lago Ghedina, fra le montagne bellunesi sopra Cortina d’Ampezzo, la polizia locale e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo per capire come mai da giorni l’iconico specchio d’acqua si sia sensibilmente ridotto: “Il livello dell’acqua al Lago Ghedina è ancora molto basso – spiega all’Adnkronos l’assessore alla Protezione Civile, Polizia Municipale, Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Residenziale e Società Partecipate di Cortina d’Ampezzo, Stefano Ghezze – stamane ho fatto un sopralluogo in quello che per Cortina è un posto assolutamente iconico e di estrema rilevanza ed importanza. Abbiamo verificato che il flusso vitale dell’acqua è stato ripristinato e, mentre sono in corso ulteriori verifiche, il lago si sta riempiendo. Attualmente non ho ancora un report puntuale aggiornato: non sappiamo ancora quali possano essere state le cause, ma ci stiamo focalizzando sul risolvere la situazione. E vista l’importanza, per i nostri cittadini e per i turisti, del Lago Ghedina, ci stiamo attivando per capire quale sia stato il difetto, se c’è stato un difetto. Da parte dell’amministrazione di Cortina, dal primo momento, c’è una forte attenzione, sensibilità e molta passione”. ADNKRONOS