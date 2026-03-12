Lo sfogo di Thomas Ceccon: “Non riesco a prepararmi alle Olimpiadi, le signore dell’acquagym non mi permettono di concentrarmi”

E’ scoppiata ieri dalle pagine de La Repubblica una piccola polemica: Thomas Ceccon, il miglior dorsista azzurro che si sta preparando alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, ha raccontato di non sopportare la confusione delle signore dell’acquagym con cui condivide le vasche di allenamento a Verona. Lo sportivo originario di Thiene, infatti, dopo le Olimpiadi di Parigi e dopo essere tornato in Italia dall’Australia, ora vive a Verona, dove ha comprato casa, e in piscina condivide lo spazio in acqua con 3 gruppi di signore che alle 9.30 di mattina entrano in acqua per la loro lezione: “A Verona ho comprato casa, e in piscina condivido uno spazio con tre gruppi di signore che alle 9:30 entrano in acqua per la loro lezione. Non voglio essere maleducato, ma il loro programma prevede anche musica alta, e mi deconcentra molto. Questa cosa va cambiata, non posso prepararmi così per Los Angeles” – raccontava ieri nell’intervista a La Repubblica. E sui social si è già innescata la polemica.