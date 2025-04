Chiampo – Lo strano caso del milione di euro in banconote triturate nell’ecocentro? Diventa un film

In prima visione nazionale il film completamente indipendente girato nella provincia veneta, al confine tra Padova e Vicenza, dal titolo “Brenta Connection” per la regia di Cristian Tomassini al suo esordio nel lungometraggio. L’attesa anteprima è in programma Sabato 12 aprile, alle ore 21,00 al Fronte del Porto Filmclub (via S. M. Assunta, 20) a Padova, la sala di cultura cinematografica curata dall’associazione culturale Veneto Padova Spettacoli. A seguire proiezioni nelle principali città del Veneto.

Scritto da Silvio Marotta, fotografato da Beniamino Gelain ed interpretato da un cast di attori professionisti della scena veneta, tra cui Angelo Zampieri, Valerio Mazzucato, Steven J Parker, Massimo Barco, Marco Artusi, Silvio Comis, Pino Costalunga, Francesca Sartore, Valentina Framarin, Eleonora Fontana, Marco Capurso, Samuele Ferri e Katiuscia Bonato, il film ha la particolarità di essere parlato tutto in dialetto veneto (e proposto con i sottotitoli in italiano) con alcune incursioni anche nella lingua inglese.

Cristian Tomassini con una lunga esperienza nel settore audiovisivo, ha diretto numerosi cortometraggi vincendo premi in festival nazionali e internazionali, unendo la sua passione per il cinema underground alla volontà di raccontare storie autentiche e radicate nel territorio.

“Brenta Connection” è una commedia pulp di provincia che mescola tensione, ironia e personaggi grotteschi, raccontando una storia ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto nel 2022 nel vicentino: una fotocopiatrice distrutta in un ecocentro con all’interno un milione di euro in contanti. Da questo spunto nasce un racconto corale che si sviluppa nell’arco di una apparente tranquilla notte d’estate, tra cacciatori alcolizzati, un imprenditore con suo figlio, due porno influencer di onlyfans e un factotum di paese, tutti coinvolti in una rocambolesca corsa al denaro. Un intreccio surreale e noir che si chiude all’alba, quando il bottino prende la via più inaspettata.

Il film ha come sfondo i paesaggi della provincia per raccontare un’ambientazione autentica, tra bar di paese, campagna e argini del fiume Brenta.

L’estetica richiama il poliziottesco italiano con colpi di scena paradossali, fucili da caccia, bicchieri di vino e tante parolacce nostrane, mentre il linguaggio mischia dialetto, italiano e inglese per restituire un realismo crudo ed ironico.

L’opera segna inoltre l’esordio cinematografico di Massimo Barco, noto influencer Veneto e tra i più seguiti in Italia ed è anche l’ultima apparizione cinematografica dell’attore padovano Silvio Comis, grande caratterista di molti film, mancato prematuramente ad ottobre dell’anno scorso.

Le musiche originali sono composte dalle migliori band undergound del Veneto, ovvero I Vino Del Mar, Gli Incolti, i Mastica e gli Ekinoxx.

“Brenta Connection” è un’opera indipendente prodotta da Anima Film, con il supporto di professionisti del settore che hanno creduto nel progetto ed una crew di appassionati di cinema. Girato interamente a Carmignano di Brenta in provincia di Padova, grazie anche alla disponibilità del Comune di Carmignano di Brenta, essenziale per ottimizzare la produzione, tutto è stato girato infatti di notte lungo le strade ed alcuni edifici del paese.

Come sostengono gli autori: Perché di provincia?

“Perché ci sembrava un’occasione sprecata non raccontare i luoghi, le persone e le mentalità del posto che conosciamo così bene”.

Perché commedia?

“Perché inevitabilmente, conoscendo i nostri personaggi e la realtà di paese, non potevamo non accorgerci del grottesco che ci circonda e raccontare anche quello”.

Perché Pulp?

“Perché non sapremmo come definire un mix di commedia in dialetto veneto ed inglese, mescolanze di scelte registiche e di fotografia che richiamano il giallo all’italiana”.

L’anteprima del 12 aprile a Padova darà il via a una campagna di autodistribuzione nelle sale del Veneto, con proiezioni evento che vedranno la partecipazione del cast e della troupe. Dopo il lancio, il film verrà proposto nelle principali città con proiezioni speciali accompagnate da incontri con il pubblico.

Anima Film è una casa di produzione fondata da Cristian Tomassini e Marco Businaro. Attiva da oltre dieci anni, si occupa di produzioni video e grafiche animate con un forte focus sulla narrazione visiva e sulla valorizzazione del territorio.