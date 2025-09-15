Massimo Carlotto allo Spazio Galla

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Allo Spazio Galla Libreria Galla 1880 – Corso Palladio 11 a Vicenza Massimo Carlotto presenterà il suo libro “A esequie avvenute“, giovedì 18 settembre alle ore 20.30.

La partecipazione è libera. Dialoga con l’autore Daniele Monarca.

Dopo trent’anni dal primo romanzo e otto anni dall’ultima avventura, “A esequie avvenute. Una storia dell’Alligatore” segna il ritorno di Marco Buratti, meglio noto come l’Alligatore: il detective senza licenza che Massimo Carlotto ha reso una leggenda del noir italiano. Siamo a Padova, in un febbraio gelido. L’Alligatore viene convocato da un avvocato per incontrare Loris Pozza, un criminale della finanza, esperto in truffe, fatture false e affari oscuri legati al circuito della “Chinese Underground Bank”. L’uomo è disperato: la sua amante moldava è stata rapita e, per rivederla viva, deve pagare un milione di euro. L’incarico di consegnare il riscatto viene affidato a Buratti e ai suoi fidati collaboratori, Max la Memoria e Beniamino Rossini. Ma nulla va come previsto. La donna non viene liberata, e il sospetto che sia stata uccisa si fa sempre più concreto. Inizia così un’indagine non autorizzata per scoprire cosa sia realmente successo, in un clima di silenzi che cercano di insabbiare tutto. L’Alligatore, fedele al suo senso di giustizia, non intende fermarsi finché la verità non sarà emersa. Intanto Rossini, nel tentativo di aiutare una giovane donna ucraina vittima di sfruttamento, finisce per commettere una serie di passi falsi. Il prezzo da pagare sarà alto: la risposta della mafia est-europea sarà brutale.

Massimo Carlotto, nato a Padova nel 1956, è uno scrittore italiano e tra i migliori autori di noir a livello internazionale. È anche giornalista, fumettista, drammaturgo e sceneggiatore. Collabora con diversi quotidiani e riviste.

—

