Bollette estive, 5 errori che costano centinaia di euro alle famiglie (e come evitarli)

Milano, luglio 2026 — Dal primo luglio la bolletta elettrica è aumentata di nuovo. ARERA ha confermato un rincaro del 4,6% per i clienti vulnerabili in Maggior Tutela, il secondo consecutivo dopo il +8,1% del trimestre precedente. Il prezzo di riferimento è salito a 31,63 centesimi per kilowattora. A questo si aggiunge l’adeguamento degli oneri di sistema (ASOS) scattato lo stesso giorno, che colpisce tutti i consumatori — anche chi è nel mercato libero. L’Unione Nazionale Consumatori stima che, a prezzi invariati, una famiglia italiana spenderà circa 1.977 euro all’anno tra luce e gas.

Ma una parte di quella spesa è evitabile. Secondo l’Osservatorio Billding basato sui dati reali di oltre 20.000 utenti, la maggior parte delle famiglie italiane paga più del necessario semplicemente perché non ha mai confrontato la propria offerta con quelle disponibili sul mercato.

Ecco i cinque errori più comuni che fanno lievitare la bolletta, soprattutto in estate.

Non aver mai confrontato la propria offerta. Dal luglio 2024 il mercato tutelato è terminato per i non vulnerabili, ma secondo ARERA meno di un italiano su cinque ha cambiato fornitore nell’ultimo anno. Molti restano su offerte sottoscritte anni fa, spesso a condizioni non più competitive. Ignorare le fasce orarie. Spostare lavatrici e lavastoviglie nelle ore serali e nei weekend (fascia F23) riduce la spesa, ma solo se si ha una tariffa bioraria o trioraria. Chi ha una tariffa monoraria paga lo stesso importo a qualsiasi ora senza saperlo — e in quel caso l’unico modo per risparmiare è cambiare offerta. Non leggere il rinnovo contrattuale. I fornitori del mercato libero inviano comunicazioni di rinnovo con nuove condizioni economiche, spesso con aumenti significativi. Chi non le legge accetta tacitamente il rincaro. Sottovalutare la potenza impegnata. Molte famiglie pagano per una potenza di 4,5 kW quando ne usano abitualmente 3. Ridurla al livello effettivo di utilizzo taglia una quota fissa della bolletta. Non controllare i costi fissi del gas in estate. Anche con i termosifoni spenti, le quote fisse del gas (trasporto, distribuzione, oneri) continuano a pesare. Chi usa il gas solo per cucinare potrebbe valutare il passaggio a una piastra a induzione: disdire il contatore del gas permette di azzerare completamente questi costi fissi.

«Il vero problema del mercato energetico italiano è l’asimmetria informativa: le famiglie e le piccole imprese non hanno gli strumenti per capire se quello che pagano è giusto. Contratti complessi, rinnovi automatici con rincari nascosti, clausole che nessuno legge — il mercato è strutturalmente opaco» spiega Alessandro Ferraro, co-founder di Billding, piattaforma fondata a Milano insieme a Nicolò Sozzi e Pinò Surace — tutti e tre inseriti nella classifica Forbes Under 30 Italia 2026. «Per questo abbiamo costruito una piattaforma che analizza la bolletta e restituisce trasparenza: il consumatore deve poter sapere se sta pagando il giusto, senza dover diventare un esperto di energia».