CRONACAVENETO
3 Giugno 2026 - 11.04

Maltempo in Polesine: oltre 100 richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco. Emergenza ancora in corso (FOTO)

NIcoletta Ugolini
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ROVIGO, 3 GIUGNO – È stata una giornata particolarmente impegnativa quella di ieri per i Vigili del Fuoco di Rovigo, chiamati a fronteggiare le conseguenze del violento maltempo che ha interessato il territorio polesano. Sono state infatti oltre 100 le richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale nel corso della giornata. Le aree maggiormente colpite risultano essere l’Alto e il Medio Polesine, dove le squadre sono intervenute senza sosta per gestire numerose situazioni di emergenza.
Gli interventi hanno riguardato principalmente allagamenti di abitazioni, attività e sedi stradali, oltre a numerose segnalazioni di alberi e rami pericolanti che minacciavano la sicurezza di persone e veicoli. Diversi anche gli interventi effettuati per la messa in sicurezza di coperture e tetti danneggiati dalle forti raffiche di vento.
L’attività dei Vigili del Fuoco prosegue anche nella giornata odierna, con le squadre ancora impegnate sul territorio per completare gli interventi rimasti in sospeso e garantire il ritorno alle normali condizioni di sicurezza nelle zone interessate dall’ondata di maltempo.
La situazione è costantemente monitorata dal comando provinciale, che continua a coordinare gli interventi necessari per far fronte all’emergenza.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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