NUOVA ROTATORIA IN RIVIERA BERICA A NOVENTA VICENTINA: SVOLTA PER LA SICUREZZA STRADALE. AL VIA I LAVORI

Sono partiti i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria a Noventa Vicentina, lungo la Riviera Berica all’incrocio tra via Masenello, via Migliadizzi e via Croce di Pietra. Un intervento atteso da tempo, reso possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e a un importante contributo della Provincia, con l’obiettivo di mettere in sicurezza uno dei punti più critici della viabilità nel Basso Vicentino e migliorare la fluidità del traffico.