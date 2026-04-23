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23 Aprile 2026 - 10.49

NUOVA ROTATORIA IN RIVIERA BERICA A NOVENTA VICENTINA: SVOLTA PER LA SICUREZZA STRADALE. AL VIA I LAVORI

Elisa Santucci
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Sono partiti i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria a Noventa Vicentina, lungo la Riviera Berica all’incrocio tra via Masenello, via Migliadizzi e via Croce di Pietra. Un intervento atteso da tempo, reso possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e a un importante contributo della Provincia, con l’obiettivo di mettere in sicurezza uno dei punti più critici della viabilità nel Basso Vicentino e migliorare la fluidità del traffico.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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