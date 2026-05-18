Valdagno debutta con “Ci sto? Affare fatica!” per l’estate 2026: al via il progetto di cittadinanza attiva per i giovani

Valdagno partecipa per la prima volta a “Ci sto? Affare fatica!”, l’iniziativa di cittadinanza attiva prevista per l’estate 2026 che coinvolge i giovanissimi in attività concrete di volontariato sul territorio. Il progetto, alla sua prima edizione nel Comune, punta a unire formazione, impegno civico e partecipazione comunitaria.

L’iniziativa non si rivolge solo ai ragazzi, ma all’intera comunità locale, promuovendo attività estive strutturate e percorsi di volontariato diffuso. Particolare attenzione è dedicata alla dimensione intergenerazionale, grazie al coinvolgimento di tutor e handyman che affiancheranno i partecipanti nella realizzazione degli interventi, trasmettendo competenze pratiche e accompagnando i gruppi di lavoro.

Il lavoro svolto dai giovani sarà riconosciuto attraverso un compenso simbolico, con l’obiettivo di valorizzare l’impegno e rafforzare il senso di responsabilità civica.

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