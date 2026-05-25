Nordest, rissa tra studenti alle scuole medie: prof ferito finisce in ospedale

PORDENONE – Momenti di forte tensione in una scuola secondaria di primo grado del capoluogo friulano, dove una rissa tra due studenti durante la ricreazione è degenerata fino al coinvolgimento di un docente, rimasto ferito e poi accompagnato in ospedale.

L’episodio si è verificato lo scorso venerdì intorno alle 10.45, durante l’intervallo, nel cortile dell’istituto “Terzo Drusin”, appartenente all’istituto comprensivo Pordenone Sud. Due alunni delle medie, uno in prima e l’altro poco più grande e già con precedenti disciplinari, hanno iniziato a colpirsi con calci e pugni davanti agli altri studenti.

Nel tentativo di interrompere la violenta lite, un insegnante in servizio di sorveglianza si è avvicinato per separarli. Uno dei due ragazzi si è allontanato, mentre l’altro ha continuato a divincolarsi fino a colpire il docente con un pugno al collo.

Il professore, insegnante di matematica, ha successivamente accusato malesseri ed è stato costretto a recarsi al pronto soccorso, dove gli è stata diagnosticata una lesione al collo e sono state necessarie cure e accertamenti, conclusi dopo alcune ore.

Nonostante la gravità dell’accaduto, il docente ha scelto di non presentare denuncia, pur essendo la possibilità prevista dalla normativa. L’insegnante ha espresso l’auspicio che siano le famiglie a intervenire per affrontare comportamenti violenti, mentre sul piano scolastico si attende l’adozione di provvedimenti disciplinari e percorsi educativi nei confronti dello studente coinvolto.

L’episodio è avvenuto sotto la sorveglianza del personale docente presente e ha richiesto l’intervento dei colleghi per riportare la situazione alla calma e assistere l’insegnante ferito.

Sul fronte delle possibili conseguenze, viene richiamata anche la responsabilità delle famiglie nel caso di minori non imputabili. In situazioni come questa, infatti, la normativa prevede che eventuali azioni risarcitorie o sanzionatorie possano ricadere sui genitori, soprattutto quando si configurino profili di mancata vigilanza o educazione del minore.