Rigoni di Asiago onora la Giornata Mondiale della Terra

Per Rigoni di Asiago, azienda leader nella produzione di miele, confetture e creme spalmabili, biologici, con più di un secolo di storia, ogni scelta aziendale è guidata dalla volontà di creare prodotti di qualità, tutelando la salute del pianeta e delle persone.

Il rispetto della terra e dei suoi frutti è da sempre un valore radicato nel profondo legame con la natura dell’Altopiano. Non si tratta di un principio astratto, ma di un impegno quotidiano che si concretizza in azioni misurabili, investimenti mirati e innovazioni che mirano a ridurre gli impatti ambientali lungo tutto il processo produttivo, dalla selezione delle materie prime al confezionamento fino alla distribuzione.

Per la collettività, e certamente per l’attività aziendale, la biodiversità è una risorsa essenziale. La salute degli ecosistemi da cui provengono le materie prime – frutta, miele, nocciole – è strettamente connessa alla qualità dei prodotti. Per questo, Rigoni di Asiago adotta pratiche agricole che rispettino i cicli naturali e promuovano la rigenerazione degli habitat locali.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, l’azienda riafferma il proprio impegno per il Pianeta attraverso il progetto – “LIFE VAIA”. Un’iniziativa europea d’avanguardia che coinvolge Italia, Francia e Spagna, con l’obiettivo di ricostruire le foreste attraverso un approccio innovativo alla rigenerazione forestale creando ecosistemi resilienti e adattabili ai cambiamenti climatici presenti e futuri.

Il progetto, in particolare, si è occupato di risanare i danni provocati dalla tempesta del 2018 che ha colpito il Nord Est del nostro Paese, distruggendo 40.000 ettari di boschi, abbattendo milioni di alberi, compromettendo ecosistemi, biodiversità e attività economiche locali, in un modello innovativo di rigenerazione forestale e sociale.

A quasi otto anni dalla tempesta Vaia, Rigoni di Asiago, in qualità di partner capofila e garante del coordinamento generale (dieci le realtà europee coinvolte tra enti scientifici, istituzioni territoriali e associazioni ambientaliste), presenta i risultati del modello innovativo di agroforestazione temporanea.

La nascita di ecosistemi resilienti nelle aree compromesse del Vaia, senza attendere i tempi decennali della crescita spontanea del bosco, ha permesso oltre alla piantumazione degli alberi, la realizzazione di “orti forestali …

Inoltriamo, in allegato, il comunicato stampa completo e due immagini a corredo.

Ringraziamo per l’attenzione, rimanendo a disposizione per approfondamenti e interviste

Cordiali saluti,

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