AL SAN BORTOLO NASCE IL DAY HOSPITAL CONTRO I DISTURBI ALIMENTARI

Al Ospedale San Bortolo di Vicenza sono state gettate le basi per quello che, entro la fine dell’estate, diventerà il nuovo day hospital dedicato alla cura dei disturbi alimentari dell’Ulss 8 Berica. Si tratta di un progetto di grande rilevanza, dal valore superiore ai 500 mila euro, reso possibile grazie a una partecipazione corale che ha coinvolto imprese, cittadini e realtà del territorio.

Tra i sostenitori anche il gruppo Vicenza Press, protagonista del memorial dedicato a Roberto Luciani, collega giornalista prematuramente scomparso. Proprio in questa occasione, la famiglia ha scelto di devolvere parte del ricavato del triangolare benefico di calcio alla Fondazione San Bortolo Onlus, promotrice dell’iniziativa.