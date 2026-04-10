“ISTANTANEE” A NOVENTA VICENTINA: IN MOSTRA A VILLA BARBARIGO LE IMMAGINI INEDITE DI MARIO LASALANDRA

Fotografia, viaggio e immaginazione nel nuovo progetto espositivo del Club Fotografico Il Campanile BFI

A Noventa Vicentina prende vita un percorso espositivo dedicato allo sguardo e alla sensibilità del fotografo Mario Lasalandra, protagonista della mostra “Istantanee, tra viaggi e immaginazione”, ospitata negli spazi di Villa Barbarigo.

L’iniziativa, promossa dal Club Fotografico Il Campanile BFI, propone una selezione di fotografie di viaggio a colori finora inedite, custodite per anni e oggi finalmente rese accessibili al pubblico. Gli scatti, riportati alla luce grazie alla collaborazione della moglie dell’autore, Maria Elena Tuzza, offrono una chiave di lettura più intima e personale della produzione artistica di Lasalandra, in cui documentazione e immaginazione si fondono in un unico racconto visivo.

L’esposizione sarà visitabile dall’11 aprile al 3 maggio 2026, mentre l’inaugurazione è prevista per venerdì 10 aprile alle ore 18 nella Sala Paradiso di Villa Barbarigo, alla presenza di ospiti del mondo del giornalismo e della cultura fotografica.

Montaggio: Matteo Antonello