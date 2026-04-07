7 Aprile 2026 - 10.29
POSTE ITALIANE RINNOVA L’UFFICIO DI BOLZANO VICENTINO: PIÙ SERVIZI E INNOVAZIONE
Arriva anche a Bolzano Vicentino il progetto Polis di Poste Italiane, finanziato con fondi del PNRR, che punta a riqualificare e modernizzare gli uffici postali, in particolare nei centri più piccoli. I lavori, della durata prevista di circa due mesi, consentiranno di ampliare i servizi offerti ai cittadini, con un’attenzione crescente alla digitalizzazione. L’iniziativa viene portata avanti in collaborazione con le amministrazioni locali, soprattutto nei comuni sotto i 15 mila abitanti, e prevede anche l’installazione di due nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche.