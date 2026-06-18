IL SINDACO ZORDAN SPIAZZA TUTTI: “COSTRUIAMO UN TUNNEL FRA VALDAGNO E ARZIGNANO”

Una proposta che oggi può sembrare provocatoria, ma che potrebbe aprire una riflessione sul futuro della viabilità e dello sviluppo dell’Ovest Vicentino. È arrivato il momento di iniziare a pensare seriamente a un collegamento diretto tra la Valle dell’Agno e la Valle del Chiampo, due tra le aree economicamente più dinamiche della provincia di Vicenza? L’ipotesi è stata lanciata dal sindaco di Valdagno, Maurizio Zordan ed è quella di realizzare un tunnel capace di unire l’area di Valdagno-Cornedo Vicentino con quella di Arzignano-Chiampo, superando le attuali difficoltà di collegamento tra due territori strettamente legati da rapporti produttivi, occupazionali e sociali.

Per ora si tratta di uno spunto di discussione più che di un progetto concreto. I sindaci di Arzignano, Riccardo Masiero, e di Chiampo, Filippo Negro, non entrano nel merito della fattibilità dell’opera, che richiederebbe approfondimenti tecnici, economici e ambientali. Tutti concordano però su un punto: qualsiasi ragionamento dovrà necessariamente partire da un confronto tra le amministrazioni coinvolte e da una valutazione condivisa delle esigenze del territorio.