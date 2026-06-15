CAFFÈ CON GIACOMO: I FESTIVAL ROCK, LE GRANDI MOSTRE EUROPEE, STUDENTATI E NUOVE CASE DI RIPOSO: I PROGETTI CHE RIDISEGNANO VICENZA

Nuova puntata di Caffè con Giacomo, la rubrica con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Molti i temi affrontati, a partire da una città pronta ad accendersi per l’estate con i festival musicali e il ritorno del Ferrock. Ampio spazio poi alla cultura e alle grandi mostre, con la Basilica Palladiana destinata a diventare il cuore del progetto “Ispirazione Europa”, un ambizioso percorso triennale che prenderà il via con un dialogo artistico tra Italia e Germania, dedicato all’Ottocento e al Novecento tra pittura e scultura, per proseguire negli anni successivi con Francia e Spagna. Un’iniziativa che punta a trasformarsi in una rete di incontri internazionali, scambi culturali e opportunità anche per gli studenti.

Tra gli altri argomenti, il futuro universitario della città, con la realizzazione di nuovi studentati e il coinvolgimento sia del Comune sia dei privati attraverso progetti come l’Ex Macello, via Saudino e San Silvestro, in attesa del via libera della Regione. Sul fronte sociale, focus sugli anziani e sulla collaborazione con Ipab: dal recupero dell’Oratorio dei Boccalotti, prezioso scrigno affrescato nel quartiere di San Pietro, alla riapertura del terzo centro diurno dedicato alle persone affette da malattie neurodegenerative, fino alla nuova casa di riposo di Laghetto e al rinnovamento della struttura di San Pietro. Si è parlato anche della valorizzazione della Vicenza romana attraverso il concorso dedicato al Teatro Berga e, infine, dei Mondiali di calcio appena iniziati, con il rammarico del sindaco per una generazione di ragazzi costretta ad assistere per la terza volta consecutiva a una Coppa del Mondo senza l’Italia.