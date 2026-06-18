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18 Giugno 2026 - 15.45

DALLA SCUOLA ALL’AZIENDA: IL GREEN LEATHER MANAGER FORMA I PROFESSIONISTI DELLA CONCIA

P.U. - E.S.
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Per promuovere le nuove iscrizioni e far conoscere le opportunità offerte ai giovani interessati a entrare nel mondo della concia, è stato presentato ad Arzignano, nella sede del Distretto Veneto della Pelle, il corso biennale “Green Leather Manager” di ITS Cosmo. Attivo da diversi anni e considerato una delle eccellenze formative del territorio, il percorso prepara figure altamente specializzate nella ricerca e sviluppo di prodotti in pelle e cuoio per i settori della moda, della calzatura, dell’arredamento e dell’automotive. Un’offerta formativa strettamente collegata alle esigenze delle aziende del comparto, che unisce competenze tecniche, sostenibilità, innovazione e una forte componente di esperienza pratica in azienda.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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