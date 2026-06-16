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16 Giugno 2026 - 10.26

VICENZA A MISURA DI STUDENTE: NASCE “CASA QUERINI”, IL NUOVO STUDENTATO DA 33 POSTI LETTO

Elisa Santucci
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Un edificio abbandonato da anni lascia spazio a un nuovo studentato destinato a rafforzare il ruolo di Vicenza come città universitaria. In via Saudino sono iniziati i lavori per la realizzazione di “Casa Querini”, una struttura moderna con 33 posti letto, spazi comuni, palestra, biblioteca e servizi dedicati agli studenti. Un progetto sostenuto da un investimento privato di 1,6 milioni di euro e da 700 mila euro di fondi Pnrr che consentiranno di mantenere canoni calmierati. Nel servizio le immagini del cantiere e l’intervista al sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che spiega come questo intervento si inserisca nel più ampio piano di rigenerazione urbana e di crescita dell’offerta abitativa per gli universitari.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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