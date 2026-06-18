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18 Giugno 2026 - 9.53

VICENZA – L’ORATORIO DIMENTICATO TORNA A VIVERE: AL VIA IL PROGETTO PER SALVARE IL TESORO DEI BOCCALOTTI

Elisa Santucci
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Ha preso ufficialmente il via il percorso che porterà al recupero dell’Oratorio dei Boccalotti, uno dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti del patrimonio storico di Vicenza. L’Ipab di Vicenza ha presentato il progetto di restauro conservativo del quattrocentesco edificio, già approvato dalla Soprintendenza, e ha attivato una raccolta fondi attraverso lo strumento dell’Art Bonus per finanziare il primo lotto di lavori. L’obiettivo è restituire alla città un bene di grande valore storico, artistico e identitario, rimasto chiuso al pubblico per molti anni, trasformandolo nuovamente in uno spazio vivo dedicato alla cultura, agli incontri e alle attività aperte ai cittadini.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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