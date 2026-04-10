PER I 100 ANNI DELLA SCUOLA FUSARI DI ALTAVILLA ARRIVA IL SOTTOSEGRETARIO FRASSINETTI

Nella mattinata di venerdì 10 aprile si è svolta la visita istituzionale alla Scuola Materna Fusari di Altavilla Vicentina, in occasione delle celebrazioni per il 100° anniversario dell’istituto. All’incontro ha preso parte l’onorevole Paola Frassinetti, sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’appuntamento, inserito nel programma delle iniziative commemorative, ha rappresentato un significativo momento di confronto e valorizzazione del ruolo educativo della scuola dell’infanzia, sottolineandone la centralità nel percorso di crescita dei più piccoli.

La Fusari, che oggi accoglie quasi 150 bambini, si conferma da anni un punto di riferimento per la comunità locale, grazie a un’offerta formativa di elevata qualità e a un progetto educativo capace di integrare tradizione e innovazione. Una realtà profondamente radicata nel territorio, che continua a svolgere un ruolo fondamentale nella formazione e nello sviluppo delle nuove generazioni.