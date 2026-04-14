IL CORTOMETRAGGIO SU DONNA VINCENZA PASINI INCANTA SOVIZZO: AUDITORIUM SOLD OUT PER LA VEGGENTE DI MONTE BERICO

Un omaggio a una concittadina illustre per promuovere storia, bellezze e radici del territorio: è stato presentato a Sovizzo, con il tutto esaurito all’auditorium comunale, lo splendido cortometraggio “Vincenza una delle tante”, dedicato a Donna Vincenza Pasini, la veggente sovizzese legata alle apparizioni di Monte Berico; il progetto, promosso dalla precedente amministrazione, porta la firma di Rossella Menegato per testo e sceneggiatura e di Youssef DaLima per la regia, con la partecipazione di numerosi cittadini di Sovizzo e Stefania Gori Bonotto nel ruolo e nella voce di Vincenza, inserendosi in un percorso più ampio che prevede anche il recupero e la valorizzazione della casa natale della veggente.