STREET TG
14 Aprile 2026 - 11.32

IL CORTOMETRAGGIO SU DONNA VINCENZA PASINI INCANTA SOVIZZO: AUDITORIUM SOLD OUT PER LA VEGGENTE DI MONTE BERICO

Elisa Santucci
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Un omaggio a una concittadina illustre per promuovere storia, bellezze e radici del territorio: è stato presentato a Sovizzo, con il tutto esaurito all’auditorium comunale, lo splendido cortometraggio “Vincenza una delle tante”, dedicato a Donna Vincenza Pasini, la veggente sovizzese legata alle apparizioni di Monte Berico; il progetto, promosso dalla precedente amministrazione, porta la firma di Rossella Menegato per testo e sceneggiatura e di Youssef DaLima per la regia, con la partecipazione di numerosi cittadini di Sovizzo e Stefania Gori Bonotto nel ruolo e nella voce di Vincenza, inserendosi in un percorso più ampio che prevede anche il recupero e la valorizzazione della casa natale della veggente.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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