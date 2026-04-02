PASQUA DI SOLIDARIETÀ: LE UOVA AVILL AIL PER UN FUTURO SENZA TUMORI DEL SANGUE

Un gesto semplice che può fare la differenza: con l’arrivo della Pasqua tornano le uova solidali di AVIL AIL, iniziativa che unisce dolcezza e impegno concreto nella lotta contro i tumori del sangue. Acquistandole, cittadini e famiglie contribuiscono alla sensibilizzazione e al sostegno delle attività nei reparti di ematologia, dove ogni giorno si combattono patologie complesse.

I progressi della ricerca negli ultimi anni sono stati significativi, ma il supporto della comunità resta fondamentale per continuare a investire nelle cure e nelle strutture sanitarie. In particolare, è forte la mobilitazione per il rinnovo del centro trapianti di Vicenza, punto di riferimento per tanti pazienti.

E accanto alla ricerca, non va dimenticato il ruolo prezioso dei volontari, anima dell’associazione, che con dedizione e umanità rendono possibile ogni iniziativa e offrono sostegno concreto a chi affronta la malattia.