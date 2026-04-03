A VICENZA I MOBILI DIVENTANO SOLIDALI: DONA E AIUTA CHI NE HA BISOGNO

A Vicenza prende il via un’iniziativa di solidarietà che unisce cittadini e comunità: il Comune, in collaborazione con AIM Ambiente, invita tutti a donare mobili che non servono più. Il progetto è destinato ad arredare alloggi temporanei destinati a persone in stato di fragilità momentanea, spesso privi di arredi. Quello che per te è un oggetto superfluo può diventare un aiuto concreto e ridare dignità a chi si trova in difficoltà.