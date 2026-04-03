DAL MOUTH TAPING AL CAOS ORGANIZZATO: I SOCIAL TREND PIÙ PERICOLOSI CHE STANNO ALLARMANDO GLI ESPERTI

Negli ultimi mesi i social network sono tornati sotto accusa per la diffusione di trend sempre più rischiosi, spesso imitati da adolescenti senza piena consapevolezza delle conseguenze. Tra video virali e sfide assurde, cresce la preoccupazione di medici, forze dell’ordine e genitori. Molti di questi contenuti circolano soprattutto su piattaforme come TikTok, dove la ricerca di visibilità può spingere a comportamenti estremi.

Il “mouth taping estremo”: soffocamento e rischi gravi

Uno dei trend più inquietanti è quello che alcuni utenti chiamano “mouth taping estremo”. I giovani si coprono la bocca con pellicola o nastro, a volte inserendo anche oggetti come tappi, e cercano di mangiare o respirare normalmente mentre si riprendono.

Il pericolo è evidente: rischio di soffocamento, inalazione di cibo o vomito, e possibile perdita di coscienza. Alcuni esperti segnalano casi in cui ragazzi sono stati soccorsi per difficoltà respiratorie dopo aver tentato questa pratica. Anche il semplice “mouth taping” (usato in contesti medici per dormire meglio) diventa estremamente pericoloso se trasformato in sfida virale.

Iniezioni fai-da-te: il corpo “modellato” diventa un rischio mortale

Un altro trend riguarda video in cui utenti mostrano auto-iniezioni di silicone o sostanze non certificate per modificare labbra, glutei o altre parti del corpo.

Qui il rischio è altissimo: infezioni, necrosi dei tessuti, embolie e perfino morte. In diversi casi riportati da cronaca internazionale, persone sono finite in ospedale dopo aver utilizzato prodotti acquistati online o non destinati all’uso medico. I medici sottolineano che anche una minima quantità iniettata in modo scorretto può avere conseguenze irreversibili.

Corse folli e incidenti filmati: la spettacolarizzazione del pericolo

Sempre più diffusi sono i video di utenti che si riprendono mentre guidano ad alta velocità, spesso mostrando anche incidenti o manovre pericolose.

Questo tipo di contenuti non solo mette a rischio la vita di chi guida, ma anche quella degli altri utenti della strada. In Europa e negli Stati Uniti si sono verificati incidenti mortali legati proprio a persone che stavano registrando video per i social mentre erano al volante.

Raid organizzati sui social: adolescenti che saccheggiano negozi

Particolarmente allarmante è il fenomeno degli appuntamenti organizzati online per saccheggi collettivi. Gruppi di adolescenti si danno appuntamento via social e invadono negozi per rubare merce, spesso filmando tutto.

Un caso recente nel Regno Unito ha visto decine di giovani prendere d’assalto punti vendita, causando danni e furti in pochi minuti. Le autorità parlano di una vera e propria “emulazione digitale”, dove i video alimentano nuove azioni simili.

Il ruolo dei social e il rischio emulazione

Questi trend condividono un elemento comune: la ricerca di visibilità e approvazione online. Più un contenuto è estremo, più ha probabilità di diventare virale.

Gli esperti avvertono che il problema principale è l’effetto imitazione, soprattutto tra i più giovani, che spesso non percepiscono il pericolo reale dietro a ciò che vedono.

Dalle sfide fisiche ai comportamenti illegali, questi trend rappresentano un segnale chiaro: il confine tra intrattenimento e rischio si sta assottigliando.

Con video sempre più estremi pronti a circolare online, cresce l’urgenza di informare e sensibilizzare, per evitare che la prossima “challenge virale” si trasformi in una tragedia reale.