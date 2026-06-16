Perché i bambini olandesi sono più felici degli altri?

Una passeggiata di quartiere che diventa un rituale collettivo, bambini che si muovono in autonomia tra scuole e case, genitori che lavorano meno ore per stare di più con i figli: dietro la “felicità” dei bambini olandesi c’è un insieme di abitudini sociali e culturali che, secondo un approfondimento del The Guardian, contribuiscono a spiegare perché nei Paesi Bassi il benessere infantile risulti tra i più alti al mondo.

Il racconto parte dall’Avondvierdaagse, una tradizione diffusa in tutto il Paese che vede bambini, genitori e insegnanti partecipare a quattro serate consecutive di camminate nei quartieri. Non è una competizione sportiva, ma un evento comunitario: si percorrono tra i 5 e i 10 chilometri al giorno, spesso in gruppi scolastici, attraversando parchi, strade residenziali e percorsi urbani pensati per far scoprire il territorio.

Alla fine del percorso, i partecipanti ricevono medaglie e piccoli riconoscimenti simbolici. Ma il valore principale non è il premio: è l’esperienza condivisa. Secondo i dati riportati dal The Guardian, ogni anno circa mezzo milione di persone prende parte all’iniziativa in oltre 700 località olandesi, sostenute da migliaia di volontari. Un evento che, pur semplice nella forma, è diventato una struttura sociale ricorrente nel calendario delle famiglie.

Questa abitudine si inserisce in un contesto più ampio che aiuta a rispondere alla domanda del titolo. Nei Paesi Bassi, infatti, i bambini crescono con un alto grado di autonomia: è comune che vadano a scuola in bicicletta da soli fin da piccoli, che si muovano nel quartiere senza un controllo costante degli adulti e che abbiano spazi di libertà quotidiana maggiori rispetto ad altri Paesi europei. Questa indipendenza precoce viene spesso associata a una maggiore sicurezza personale e a una percezione più forte di fiducia da parte degli adulti.

Un altro elemento centrale riguarda il tempo familiare. Molti genitori olandesi lavorano part-time o con orari flessibili, una scelta che facilita la presenza nella vita quotidiana dei figli. Non si tratta solo di quantità di tempo, ma di qualità: attività semplici come camminare insieme, pedalare o partecipare a eventi scolastici diventano occasioni ricorrenti di relazione.

A questo si aggiunge il ruolo delle relazioni sociali tra pari. Il The Guardian sottolinea come i bambini olandesi abbiano legami solidi con i coetanei e vivano spesso esperienze collettive fuori dalla scuola. L’Avondvierdaagse, in questo senso, funziona come un’estensione informale dell’ambiente scolastico: i bambini camminano insieme, si motivano a vicenda e condividono obiettivi concreti in un contesto non competitivo.

Anche i dati internazionali rafforzano questa immagine. Un rapporto UNICEF citato nell’inchiesta colloca i bambini olandesi ai primi posti tra i Paesi occidentali per benessere generale e salute mentale. Tra i fattori indicati emergono proprio la qualità delle relazioni sociali, la stabilità familiare e la possibilità di crescere in ambienti percepiti come sicuri.

Il risultato è un modello in cui la felicità non viene interpretata come un obiettivo individuale, ma come un effetto collaterale di routine quotidiane semplici: camminare insieme, giocare all’aperto, muoversi in autonomia e partecipare a tradizioni condivise. Come conclude il reportage del The Guardian, è proprio questa combinazione di indipendenza, socialità e continuità delle esperienze a rendere il modello olandese così particolare e spesso citato quando si parla di benessere infantile in Europa.