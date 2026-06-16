Sindrome di Clérambault: quando si è convinti di essere amati da qualcuno che non ricambia

L’amore può trasformarsi in una vera e propria ossessione fino a generare una convinzione irremovibile: essere segretamente amati da un’altra persona, nonostante non esista alcun segnale reale di reciprocità. È questo il nucleo della sindrome di Clérambault, conosciuta anche come erotomania, un disturbo psichiatrico raro ma ben documentato, descritto per la prima volta nel 1921 dallo psichiatra francese Gaëtan Gatien de Clérambault e oggi inserito nel manuale diagnostico DSM-5.

Quando l’amore esiste solo nella mente

Chi soffre di erotomania sviluppa la convinzione che un’altra persona sia innamorata di lui o di lei. Ogni gesto, sguardo, parola o persino un’interazione sui social network viene interpretata come una prova d’amore. La particolarità del disturbo è che la persona seleziona inconsciamente solo gli elementi che confermano la propria convinzione, ignorando o rifiutando qualsiasi evidenza contraria.

Secondo gli specialisti, chi vive questa condizione non è consapevole della natura delirante delle proprie convinzioni. Si crea così una realtà alternativa nella quale la fantasia prevale completamente sui fatti.

Le possibili cause

Nonostante l’erotomania sia un disturbo ben definito, le sue origini non sono ancora del tutto chiare. Gli esperti concordano però sul fatto che si manifesti in età adulta e che possa essere favorita da profonde carenze affettive vissute durante l’infanzia.

La psicologa Valérie Grumelin sostiene che una delle possibili radici del problema sia la mancanza di riconoscimento affettivo e narcisistico da parte dei genitori. In questo contesto, chi non ha ricevuto sufficienti attenzioni emotive può arrivare a interpretare qualsiasi forma di interesse o gentilezza come un segnale di attrazione sentimentale o sessuale.

Anche il sessuologo André Corman evidenzia come l’assenza di affetto e sicurezza durante l’infanzia possa contribuire allo sviluppo di disturbi psichiatrici che emergono in età adulta, creando un terreno favorevole alla nascita di convinzioni deliranti.

Le fasi del disturbo

L’erotomania tende a svilupparsi attraverso diverse fasi. In un primo momento prevale la certezza di essere amati. Successivamente, quando la persona si scontra con l’indifferenza o il rifiuto dell’oggetto del proprio interesse, possono emergere sofferenza, frustrazione, rabbia e stati depressivi.

Nei casi più gravi, questa spirale può portare a comportamenti persecutori come pedinamenti, molestie, minacce, atti vandalici o persino aggressioni fisiche. Per questo motivo le vittime di tali condotte possono rivolgersi alle autorità e sporgere denuncia.

Come si cura

Gli specialisti sottolineano l’importanza di un intervento tempestivo. Il trattamento prevede generalmente un percorso psicologico o psichiatrico volto a rafforzare l’autostima e a lavorare sulle fragilità emotive che alimentano il disturbo.

Nei casi più severi, tuttavia, il supporto psicoterapeutico può non essere sufficiente. Può rendersi necessario l’utilizzo di farmaci antipsicotici e, in alcune situazioni, anche il ricovero ospedaliero. Secondo gli esperti, infatti, il delirio erotomanico può essere attenuato efficacemente solo attraverso un adeguato trattamento specialistico.

La sindrome di Clérambault resta una condizione poco conosciuta dal grande pubblico, ma rappresenta un importante esempio di come il bisogno di affetto e riconoscimento possa, in circostanze particolari, trasformarsi in una percezione completamente distorta della realtà.