UN NUOVO CHIOSCO PER CAMPO MARZO. OBIETTIVO. PIÙ SERVIZI PER LE AREE VERDI DI VICENZA

Vicenza punta a rendere sempre più vivibili e accoglienti i suoi spazi verdi, ormai luoghi di ritrovo quotidiano per famiglie, sportivi e cittadini. Se da un lato cresce la frequentazione di parchi come Campo Marzo e si apprezzano realtà già attive come il caffè botanico di Parco Querini, dall’altro emerge l’esigenza di ampliare i servizi, in particolare i punti di ristoro. In questa direzione si inserisce l’annuncio dell’amministrazione comunale: un nuovo chiosco sorgerà al Parco dell’Ippodromo, pensato per servire sia l’area verde recentemente riqualificata sia la zona giochi frequentata dalle famiglie.