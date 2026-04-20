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20 Aprile 2026 - 10.32

UN NUOVO CHIOSCO PER CAMPO MARZO. OBIETTIVO. PIÙ SERVIZI PER LE AREE VERDI DI VICENZA

Elisa Santucci
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Vicenza punta a rendere sempre più vivibili e accoglienti i suoi spazi verdi, ormai luoghi di ritrovo quotidiano per famiglie, sportivi e cittadini. Se da un lato cresce la frequentazione di parchi come Campo Marzo e si apprezzano realtà già attive come il caffè botanico di Parco Querini, dall’altro emerge l’esigenza di ampliare i servizi, in particolare i punti di ristoro. In questa direzione si inserisce l’annuncio dell’amministrazione comunale: un nuovo chiosco sorgerà al Parco dell’Ippodromo, pensato per servire sia l’area verde recentemente riqualificata sia la zona giochi frequentata dalle famiglie.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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