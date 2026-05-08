Arrestata a 85 anni e rinchiusa in un centro ICE: “Mi hanno sollevata come un sacco di patate”. Marie-Thérèse Ross racconta la sua esperienza

Per sedici giorni ha vissuto in un centro di detenzione americano, condividendo una cella con decine di donne e identificata soltanto da un numero. È la storia di Marie-Thérèse Ross, 85enne francese arrestata negli Stati Uniti dall’ICE, l’agenzia americana per l’immigrazione, dopo essere rimasta per alcuni mesi senza visto in attesa del permesso di soggiorno permanente.

La donna viveva da circa un anno in Alabama, dove si era trasferita per iniziare una nuova vita insieme a William Ross, il suo amore d’infanzia conosciuto in Francia nel 1958. Ma dopo la morte dell’uomo, avvenuta a gennaio, la sua situazione è precipitata.

Il 1° aprile, alle otto del mattino, cinque agenti dell’ICE si sono presentati alla sua abitazione. «Ho sentito forti colpi alle porte e alle finestre», ha raccontato la donna. Nonostante l’età avanzata, è stata portata via in pigiama e ammanettata. «Non riuscivo nemmeno a salire sul furgone, mi hanno sollevata come un sacco di patate», ha ricordato.

Secondo quanto emerso, a denunciarla sarebbe stato uno dei figliastri, contrario al fatto che Marie-Thérèse potesse ricevere parte dell’eredità del marito.

Nel centro di detenzione, la donna veniva chiamata con il numero del letto assegnato: “Unità Bravo Charlie L30”. Condivideva la cella con una cinquantina di altre detenute considerate irregolari. «Io ero arancione, altre erano gialle e altre rosse. Le criminali comuni erano gialle, quelle considerate pericolose, mentre quelle in rosso avevano ucciso», ha raccontato.

La sua detenzione si è conclusa il 17 aprile grazie soprattutto all’impegno dei figli. Suo figlio, Hervé Goix, ha spiegato di essere ancora colpito dalla forza dimostrata dalla madre: «Fisicamente sembra stare bene, ma emotivamente è stata una prova durissima».

Oggi Marie-Thérèse è tornata in Francia, ma continua a pensare alle persone rimaste nel centro di detenzione. «Il mio obiettivo è farle uscire da lì», ha detto. Nonostante quanto vissuto, spera ancora un giorno di poter tornare negli Stati Uniti per visitare la tomba del marito.