Gardaland, arriva Laboon in versione Lego: la balena di One Piece costruita con oltre 25 mila mattoncini

Una balena alta più di due metri, composta da oltre 25 mila mattoncini LEGO® e dal peso di circa 300 chilogrammi, approda a LEGOLAND® Water Park Gardaland. È Laboon, uno dei personaggi più amati dell’universo di ONE PIECE, protagonista di un’esperienza speciale dedicata ai fan della celebre saga e alle famiglie in visita al parco acquatico di Castelnuovo del Garda.

L’iniziativa si svolgerà dal 3 al 30 agosto, ogni lunedì e martedì, oltre alle giornate di sabato 29 e domenica 30 agosto, dalle 11 alle 19. Gli ospiti potranno scattare un selfie con la scultura LEGO® di Laboon, mostrarlo al LEGO Store del parco e ricevere una sorpresa dedicata.

La statua rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della serie creata da Eiichiro Oda, capace di conquistare milioni di appassionati in tutto il mondo grazie al manga, all’anime e alla recente serie live action di Netflix. Laboon, in particolare, è un personaggio legato ai temi dell’amicizia, della fedeltà e dei legami capaci di resistere nel tempo.

La realizzazione dell’opera è stata affidata a Riccardo Zangelmi, unico LEGO® Certified Professional in Italia, insieme a un secondo builder. Per completare la scultura sono state necessarie circa 100 ore di lavoro, durante le quali migliaia di mattoncini sono stati assemblati fino a trasformarsi in un’installazione scenografica.

L’arrivo di Laboon arricchisce l’offerta di LEGOLAND® Water Park Gardaland, primo parco acquatico a tema LEGO® realizzato in Europa e unico in Italia. Oltre alle attrazioni acquatiche, agli scivoli e alle aree dedicate a tutte le età, gli ospiti possono visitare la Miniland, con monumenti italiani riprodotti in versione LEGO®, e la LEGO® Creation Island, spazio dedicato alla costruzione creativa.

L’iniziativa si inserisce nel percorso del Resort volto a creare esperienze immersive legate ai grandi fenomeni della cultura pop, portando i personaggi più amati dal pubblico dal mondo dello schermo agli spazi reali del parco.

Per gli appassionati di ONE PIECE e del mondo LEGO®, l’appuntamento con Laboon diventa così un’occasione per unire divertimento, creatività e avventura in una giornata speciale a LEGOLAND® Water Park Gardaland.