Mutui: in Veneto 141.946 euro (+2,4%) la richiesta media

VENETO, 6 LUGLIO 2026 – Nella sua ultima riunione la BCE ha aumentato i tassi e ci si chiede se questo invertirà la tendenza dei primi 5 mesi del 2026 quando, secondo l’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, in Veneto la domanda di mutui per l’acquisto della casa aveva dato segnali incoraggianti con una richiesta media pari a poco più di 141.900 euro, vale a dire il 2,4% in più rispetto ai dodici mesi precedenti.

In calo l’età media dei richiedenti, che passa dai quasi 40 anni dei primi cinque mesi del 2025 ai 38 anni del 2026, mentre rimane stabile il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, arrivato a 206.740 euro.

Verona è la provincia veneta dove tra gennaio e maggio 2026 è stato richiesto l’importo medio più alto (151.605 euro), seguita da Padova (143.331 euro), Belluno (143.308 euro) e Treviso (142.647 euro). Seguono nella graduatoria Venezia (138.320 euro) e Vicenza (135.745 euro). Chiude la classifica regionale la provincia di Rovigo con 108.621 euro.