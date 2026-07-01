Emergenza plastica, la Regione Veneto convoca il tavolo di coordinamento

VENEZIA 1 LUGLIO – La crisi strutturale che sta colpendo la filiera nazionale del riciclo delle plastiche post-consumo non trova ancora una risoluzione definitiva, rendendo necessaria una risposta rapida e coordinata a livello regionale. Per affrontare le crescenti criticità che minacciano di saturare i centri di stoccaggio e compromettere il servizio pubblico di raccolta differenziata, la Regione del Veneto ha convocato per domani, mercoledì 1° luglio 2026, un tavolo tecnico di coordinamento con tutti gli attori della filiera.L’incontro, che vedrà la partecipazione dei principali enti gestori, dei consorzi di filiera (tra cui Corepla, Coripet, Conip, Erion Packaging) e dei rappresentanti istituzionali, ha l’obiettivo di definire misure operative immediate. Tra le soluzioni al vaglio figurano l’approvazione di procedure d’urgenza per ampliare temporaneamente gli stoccaggi in deroga, l’autorizzazione straordinaria al recupero energetico presso gli impianti di piano regionali e l’indirizzamento di quote di plastica riciclata verso impianti produttivi già idonei.”La crisi del mercato della plastica riciclata rischia di mettere in seria difficoltà l’intera filiera del recupero dei rifiuti e, di riflesso, l’efficienza del nostro servizio pubblico di raccolta differenziata” – dichiara Elisa Venturini, assessore regionale all’Ambiente, al Clima e alla Protezione Civile. “Non possiamo permettere che le attuali dinamiche di mercato, che vedono la plastica vergine di importazione extra-UE più competitiva di quella riciclata, vanifichino gli sforzi compiuti in questi anni da cittadini, imprese e amministrazioni. Per questo, come Regione, abbiamo già segnalato la gravità della situazione al Governo e stiamo ora agendo concretamente sul territorio per garantire la continuità del sistema. Il tavolo tecnico che si insedierà domani è il luogo in cui definiremo, insieme a tutti gli operatori, le soluzioni indifferibili per tutelare il nostro territorio”.L’iniziativa veneta ha trovato eco positiva anche in sede nazionale. Ieri, durante la Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni (CAES), il presidente di COREPLA ha riconosciuto il Veneto come esempio virtuoso per la tempestività nell’affrontare l’emergenza, attraverso la rapida attivazione di contromisure concrete. In quella stessa sede, è stata avanzata la richiesta alla Regione Sardegna, capofila della Commissione, di farsi promotrice di un coinvolgimento diretto delle Regioni nel confronto strategico con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per trovare una soluzione strutturale e duratura alla crisi del settore.