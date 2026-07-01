Prefettura e ISTAT: Seminario a Vicenza su strumenti statistici a supporto delle decisioni delle amministrazioni territoriali

VICENZA, 1 LUGLIO – Si è svolto nella mattinata di ieri, presso l’Aula Magna della ex Scuola Allievi Agenti di P.S. di Vicenza, il seminario rivolto agli amministratori locali dal titolo “Dati e indicatori per il governo locale”, organizzato dalla Prefettura di Vicenza in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

L’iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri promossi su scala nazionale dall’ISTAT, volto a rafforzare il dialogo tra istituzioni e amministrazioni locali e a valorizzare l’informazione statistica quale strumento di supporto ai processi decisionali pubblici.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del Prefetto di Vicenza, Filippo Romano e del Direttore centrale Sistan e Territorio dell’ISTAT, Matteo Mazziotta.

Nel suo intervento, il Prefetto ha sottolineato il valore della funzione statistica quale strumento essenziale per l’azione amministrativa: «La parola statistica trae origine dal termine “Stato” e richiama, nella sua etimologia, la funzione fondamentale di conoscere la realtà attraverso i dati. Disporre di informazioni oggettive e attendibili consente alle istituzioni di orientare le proprie decisioni sulla base della conoscenza dei fatti, distinguendo con chiarezza tra dati e opinioni. In questo senso, la statistica rappresenta un presidio di razionalità e trasparenza nell’azione pubblica».

Nel corso della mattinata, esperti dell’Istituto hanno illustrato strumenti e sistemi informativi per l’analisi dei dati territoriali e il loro utilizzo operativo a supporto degli enti locali. Focus sugli indicatori della statistica ufficiale per il governo locale, sulle metodologie per la misurazione della fragilità dei comuni italiani e sulle potenzialità dell’informazione statistica a livello sub-comunale derivante dal Censimento permanente della popolazione.

L’incontro ha registrato la partecipazione numerosa di rappresentanti degli enti locali e di amministrazioni del territorio, confermandosi quale occasione di aggiornamento e confronto su tematiche di rilievo per l’attività amministrativa.