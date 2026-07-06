Crisi idrica nel Veneto: nessuna criticità sulla rete Viacqua, raccomandazioni per il contenimento dei consumi

VICENZA, 6 LUGLIO 2026 – Il territorio regionale sta affrontando una situazione di stress idrico determinata da condizioni di deficit nella disponibilità d’acqua rispetto ai valori medi stagionali. In questo contesto, Viacqua desidera innanzitutto rassicurare la cittadinanza: nel bacino servito dall’azienda non risultano al momento situazioni di criticità nella fornitura di acqua potabile tramite la rete acquedottistica. L’erogazione prosegue regolarmente e senza interruzioni.

Tuttavia, l’acqua è una risorsa condivisa e tutti gli utilizzatori devono farne un uso responsabile, affinché le riserve, inferiori alla media stagionale, siano sufficienti ad alimentare acquedotti, agricoltura e attività produttive.

Come disposto anche dalla Regione Veneto con l’Ordinanza n. 72, emessa lo scorso 1° luglio, in queste ore è stata inviata una comunicazione a tutti i Comuni soci, invitandoli a diffondere comportamenti sull’uso responsabile dell’acqua attraverso i propri canali, come Viacqua sta già facendo da alcune settimane con una campagna informativa sui media locali. L’obiettivo condiviso è preservare le riserve attuali evitando ogni possibile spreco.

Per preservare la risorsa idrica in questa delicata fase climatica, si raccomanda alla popolazione residente e alle attività presenti sul territorio di evitare l’utilizzo di acqua potabile per i seguenti scopi:

irrigazione di prati, giardini e orti con qualsiasi mezzo o apparecchiatura (fatti salvi gli utilizzi di acqua proveniente da sistemi di raccolta e recupero delle acque meteoriche);

con qualsiasi mezzo o apparecchiatura (fatti salvi gli utilizzi di acqua proveniente da sistemi di raccolta e recupero delle acque meteoriche); lavaggio di piazzali, cortili e vialetti , salvo comprovate esigenze di igiene pubblica debitamente autorizzate dai competenti uffici comunali;

, salvo comprovate esigenze di igiene pubblica debitamente autorizzate dai competenti uffici comunali; lavaggio di autoveicoli effettuato al di fuori degli impianti professionali di autolavaggio;

effettuato al di fuori degli impianti professionali di autolavaggio; alimentazione di fontane ornamentali, zampilli, piscine e altri utilizzi a carattere voluttuario, qualora non siano dotati di sistemi di ricircolo dell’acqua.

Le medesime raccomandazioni sul contenimento dei consumi sono rivolte anche ai cittadini e alle attività che si approvvigionano tramite pozzi privati.

Molti altri suggerimenti per un uso responsabile dell’acqua sono riportati nella pagina sul risparmio idrico nel sito di Viacqua.

“Davanti alla situazione regionale – ha spiegato il Presidente di Viacqua, Federico Ginato – siamo tutti chiamati ad adottare comportamenti più sostenibili nell’utilizzo dell’acqua per preservare le riserve attuali, già sotto pressione. Ad oggi non rileviamo criticità di approvvigionamenti per gli acquedotti. I nostri tecnici monitorano costantemente i dati che ci arrivano da sorgenti, pozzi e reti, e proseguono nelle attività fondamentali di ricerca e riduzione delle perdite idriche e sostituzione di condotte per evitare sprechi d’acqua. Ma è importante che ciascuno faccia la propria parte per ridurre i prelievi, poiché le riserve d’acqua di qualità sono le più importanti risorse condivise che abbiamo, per l’uso domestico, agricolo e produttivo.”

Per conoscere quali semplici gesti quotidiani possono aiutarci a ridurre i consumi di acqua https://www.viacqua.it/it/azienda/educazione-ambientale/risparmio-idrico/.