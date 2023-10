VICENZA – Tutto pronto per l’Hangar Palooza Festival: il programma

Scorri per leggere il programma

I cittadini più giovani sono i primi visitatori del Parco della Pace che apre in via eccezionale per il fine settimana per ospitare l’Hangar Palooza Festival, il grande evento che offre tante proposte per vivere l’area verde tra musica, passeggiate, animazione, incontri.

Dalle 8.30 alle 16 di oggi 228 studenti, di cui 178 delle scuola primaria degli istituti comprensivi della città e 50 della scuola secondaria di primo grado della Vicenza High school, accompagnati da una trentina di insegnanti partecipano e tre differenti attività.

La visita del parco è il momento più atteso. Percorreranno i viali del parco accompagnati da un tecnico del servizio servizio ambiente, energia e territorio del Comune di Vicenza, a bordo di un pulmino e avranno così l’occasione di conoscere la fauna e la flora che lo popola.

Vedranno inoltre un video che racconta la storia del parco e parteciperanno a giochi ed eseguiranno attività manuali a cura della Ludo. La merenda è preparata dalle cucine centrali del Comune che utilizzerà i prodotti offerti dagli sponsor Morato pane, Centrale del latte, Burro De Paoli.

Inoltre ogni bambino riceverà in omaggio un biglietto per il trenino con cui potranno percorrere il parco nei giorni del festival.

Tutti gli alunni, indicativamente una classe per istituti comprensivo, sono stati accompagnati al parco con pulmini messi a disposizione dal Comune.

Oggi al Parco della Pace, hanno dato il via al festival davanti al grande murale in fase di realizzazione che verrà completato durante i giorni dell’evento, l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo, l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai, l’assessore all’ambiente Sara Baldinato e i rappresentanti del Coordinamento Festival di Vicenza

«È significativo che i tre giorni di Hangar Palooza inizino dai bambini e dalle bambine della città di Vicenza, oggi rappresentanti di tutti gli istituti della città, compresi i compagni del Villaggio americano – ha annunciato l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo -. Saranno loro che vedranno il parco crescere, diventare adulto, splendido e realizzato, come sarà per il loro percorso di scuola e di vita. Questo deve essere considerato un vero e proprio ambiente didattico, spazio di crescita e socialità per le famiglie, a misura di bambino. Speriamo che le attività che abbiamo offerto loro oggi possano essere spiegate, trasmesse alle famiglie e ai compagni, in modo che possano sentire “loro” questo spazio e possano tornare presto, durante il Festival e quando sarà finalmente aperto alla città».

«Oggi è un giorno particolarmente significativo: inizia un nuovo festival nella nostra città e soprattutto oggi diciamo a noi stessi che questo parco può essere una grandissima opportunità – è intervenuto l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai-. Questo è il parco di tutti i vicentini: per come nasce, da una grande battaglia di popolo, e come oggi dimostra di poter vivere. Lo dimostriamo nei fatti, con una novità senza precedenti: nella struttura, con un festival organizzato da tutti i festival vicentini che hanno messo in campo tutte le loro capacità e competenze; nella proposta, con una ricchissima programmazione adatta a un pubblico eterogeneo come non si è quasi mai visto. In campagna elettorale abbiamo detto che per noi Vicenza può essere la ‘città dei festival’, e in appena due mesi abbiamo dato corpo a questa nostra idea. Per organizzarlo si è messa in gioco tutta la città. Il murale dietro di noi è l’esempio più visibile che lascerà scritto nel tempo il nome di questa grande esperienza che è Hangar Palooza».

«Abbiamo voluto far coincidere la Domenica ecologica con una giornata del festival proprio per proporre iniziative a tema che potessero coinvolgere non solo la città e il Quartiere Italia, per la prima volta, ma anche il Parco della Pace finalmente aperto anche se in via temporanea – ha detto l’assessore all’ambiente Sara Baldinato -. La positiva sinergia che si è creata ha consentito di realizzare la mostra mostra fotografica itinerante “Sick Pianura Padana”, proposta dal collettivo fotografico Ty-project, ad opera del fotografo vicentino Marco Dal Maso le cui 30 foto, che riproducono alcune visuali della città con diversi livelli di inquinamento, si potranno vedere anche al Parco della Pace e nelle plance pubblicitarie del Quartiere Italia. Ringrazio lo sponsor Vitevis Cantine e il presidente Silvano Nicolato che hanno sostenuto economicamente l’iniziativa. E poi Fiab proporrà un percorso in bicicletta da piazza Biade, attraverso le vie del Quartiere Italia fino al Parco della Pace. Al Parco infine si potrà assistere al convegno “Vicenza respira al Parco della Pace. L’inquinamento atmosferico, i suoi effetti e il ruolo del nostro polmone verde».

Domenica ecologica, domenica 15 ottobre

Hangar Palooza Festival, dal 13 al 15 ottobre

Per informazioni, prenotazioni e per consultare il programma completo:

http://www.hangarpalooza.it/

https://www.facebook.com/hangarpalooza.vicenza

https://www.instagram.com/hangarpalooza/

Modifiche alla viabilità nella zona del Parco della Pace

Nel fine settimana, dal 13 al 15 ottobre, si prevede un grande afflusso di pubblico nella zona del Parco della Pace che ospiterà l’Hangar Palooza Festival con un fitto programma di eventi di vario genere e per tutte le età.

Per consentire il buon andamento dell’iniziativa, sono previste delle modifiche alla circolazione dalle 17.30 del 13 ottobre alle 4 del 16 ottobre.

Sarà istituito il divieto di sosta e il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari in strada Sant’Antonino tra viale Dal Verme e la rotatoria di fronte al civico 116.

Tra l’ingresso al Parco della Pace accanto al circolo tennis e la fermata dell’autobus è prevista l’istituzione di un attraversamento pedonale in strada Sant’Antonino e, nello stesso punto, i veicoli provenienti da viale Dal Verme dovranno obbligatoriamente procedere dritto.

In uscita dal parcheggio di Parco della Pace sarà obbligatorio svoltare a destra su strada Sant’Antonino.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luce Verde , il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.

IL PROGRAMMA

Per la prima volta il Parco della Pace ospita un grande evento. Per tre giorni, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ottobre il più grande spazio verde della città sarà aperto in via straordinaria dalle 7 di mattina alle 4 di notte per l’arrivo di Hangar Palooza, il Festival dei Festival.

Saranno 55 le ore dedicate agli eventi, 30 le ore di musica, 5 i dibattiti e le conferenze programmate. Più di 24 ore di mercati alimentari e artigianali.

Musica live e dj set, dibattiti, cineforum, workshop, jam session, concerti all’alba, spettacoli busker, writer, mercatino artigianale e biologico, truck food si svolgeranno nei due hangar all’ingresso del parco e nella vicina area esterna dove verrà allestito un grande palco coperto per continuare la festa anche in caso di pioggia.

In concomitanza con Hangar Palooza Festival domenica 15 ottobre è organizzata anche la Domenica ecologica, a cura dell’assessorato all’ambiente, che prevede eventi tra Quartiere Italia, Parco della Pace e centro storico. Informazioni e programma: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/356017

Il Festival prenderà il via ufficialmente venerdì 13 ottobre a partire dalle 18.

La prima ad entrare al Parco della Pace, nella mattinata di venerdì, sarà però una rappresentanza degli alunni delle scuole primarie della città a cui l’amministrazione vuole dare la possibilità di visitare e conoscere il grande spazio verde, di partecipare ad attività di animazione e di assistere alle proiezioni del CineClub a cura del Cinema Odeon.

Saranno tre le aree dedicate alla musica: il palco principale all’esterno dell’hangar 1, il secondo palco sotto l’hangar 2 e il terzo all’interno dell’hangar 1 il”volo stage” dedicato ai dj set.

Alle 2 di notte le porte del parco chiuderanno, ma le iniziative proseguiranno in orario notturno per chi ha prenotato, sia venerdì che sabato, con la possibilità di assistere alla visione di pellicole cinematografiche fino alle 4.

La mattinata di sabato 14 ottobre si aprirà con i concerti all’alba, jam session, lezioni di yoga, e poi dibattiti, visite guidate al parco che nel pomeriggio si potrà percorrere anche con il trenino. Non mancheranno animazione per bambini ed esibizioni di writer.

Anche lo sport sarà un’ingrediente importante della manifestazione: ci si potrà cimentare nel tiro con l’arco, navigare in canoa e partecipare ad attività con la collaborazione della società di atletica e di rugby.

Ci sarà la possibilità di fermarsi a pranzo e cena grazie alla presenza dei truck food con prelibati piatti da assaporare in compagnia. E poi degustazioni di prodotti locali, naturali e biologici.

Luogo di svolgimento: Parco della pace

strada Sant’Antonino

Vicenza

Ingresso: a pagamento

Organizzatore: Comune di Vicenza e Coordinamento Festival di Vicenza che riunisce le sei feste rock che per tradizione animano l'estate in città: Jamrock, Lumen, Riviera Folk, Ferrock, From Disco To Disco e Spiorock

Informazioni

INGRESSO AL PARCO

All’ ingresso al Parco della Pace durante i tre giorni, a partire dalle 18, sarà richiesto 1 euro a copertura delle spese.

al Parco della Pace durante i tre giorni, a partire dalle 18, sarà richiesto 1 euro a copertura delle spese. Sarà a disposizione un parcheggio e anche in questo caso verrà richiesto un contributo di 5 euro, sempre per sostenere le spese di organizzazione.

e anche in questo caso verrà richiesto un contributo di 5 euro, sempre per sostenere le spese di organizzazione. L’intenzione è comunque quella di incentivare l’arrivo al parco con altri mezzi a piedi con l’ autobus (è disponibile la corsa numero 9) oppure in bicilcetta.

(è disponibile la corsa numero 9) oppure in bicilcetta. Sarà a disposizione una postazione per il bike-sharing: si potranno utilizzare e-bike e biciclette muscolari per raggiungere il Parco della Pace e per spostarsi dal parco ad altre zone della città. RIDEMOVI Spa, l’azienda che gestisce il servizio per il Comune di Vicenza, proporrà sconti dedicati alla tre giorni di festival: sconti per i pacchetti da 30 e 60 minuti, per il pass da un giorno e per il “30 giorni movi prime” e la riduzione del 10% sull’abbonamento trimestrale o annuale con bici muscolari.

ATTIVITA’ A NUMERO CHIUSO

SEGUI IL FESTIVAL

