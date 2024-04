“La Gioconda torni all’Italia”: la richiesta arrivata al Consiglio di Stato francese

In “Glass Onion”, il thriller poliziesco di Ryan Johnson prodotto da Netflix, un eccentrico miliardario decide di noleggiare la Gioconda durante la pandemia di Covid. Sebbene questa sia un’ipotesi alquanto improbabile a causa del rischio di danni all’opera, un’iniziativa simile per rendere il dipinto accessibile al pubblico di altri musei era stata presa in considerazione già nel 2018, durante il primo mandato di Emmanuel Macron.

Ora, otto anni dopo, una misteriosa organizzazione chiamata International Restitution ha contattato il Consiglio di Stato per richiedere la restituzione della celebre opera di Leonardo da Vinci all’Italia. Nella loro richiesta, agiscono “a nome dei discendenti degli eredi del pittore” sperando che, se avranno successo, l’opera non verrà rimossa dall’inventario culturale. Ma, chi sono questi vigilantes anonimi e basati sulla realtà storica?

La Gioconda, dipinta tra il 1503 e il 1506 da Leonardo da Vinci, giunse a Parigi nell’inverno del 1516 nelle bagagli dell’artista stesso, che all’epoca si trovava in disgrazia nel suo paese. Posta sotto la protezione di François Iᵉʳ, l’opera è diventata una delle principali attrazioni del Louvre, esposta dal 1797. Nonostante il famoso furto del 1911 ad opera del vetraio italiano Vincenzo Peruggia, l’Italia non ha mai chiesto la restituzione del dipinto.

La richiesta della Restituzione Internazionale potrebbe avere qualche possibilità di successo? In passato, l’associazione ha avanzato richieste simili, ma sono state respinte dal Consiglio di Stato. Tuttavia, il direttore del Louvre ha annunciato l’intenzione di presentare il dipinto “in una stanza separata” per migliorare le condizioni di esposizione, considerando l’alto numero di visitatori che si avvicinano quotidianamente al dipinto nella sua attuale collocazione nella Salle des Estates.

L’Italia non chiederà mai la restituzione della Gioconda. Ma il 21 agosto 1911 un vetraio italiano che lavorava al museo rubò il dipinto proprio sotto il naso dei servizi di sicurezza. Vincenzo Peruggia, questo il suo nome, custodirà la Gioconda nel doppio fondo di una valigia nascosta sotto il letto della sua camera a Parigi mentre la sua scomparsa fa notizia. Due anni dopo, il 10 dicembre 1913, fu arrestato in Italia mentre cercava di vendere il dipinto ad un antiquario fiorentino. Durante il processo, Vincenzo Peruggia affermerà di aver agito per patriottismo per vendicare l’Italia dei rapimenti di Napoleone, la stampa acclamerà il suo patriottismo nonostante l’Imperatore non avesse nulla a che fare con la sua presenza in Francia. Verrà condannato a 18 mesi di carcere. La Gioconda tornò al Louvre nel 1914, dopo le mostre a Firenze e Roma. Nel 1962, il Ministro della Cultura André Malraux lo portò in nave negli Stati Uniti dove rimase esposto per più di un anno.