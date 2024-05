Riparte da Vicenza il van che ripara gratuitamente le bici

Riparte il progetto “Selle Royal Support Cyclists on the Road” di Selle Royal; il piccolo Van giallo e blu con al suo interno officina meccanica e area caffè, sarà in giro per l’Europa da Maggio a Luglio 2024, con un nuovo tour che toccherà, come sempre, alcune città simbolo per la loro cultura ciclistica e la loro attenzione alla mobilità sostenibile.

Il team del Van attraverserà tre paesi, Belgio, Olanda e Germania, creando ancora una volta un collegamento ideale tra il Brand e i paesi ciclabili. L’officina mobile di Selle Royal e la sua caffetteria sono in viaggio da 6 anni e offrendo supporto gratuito ai ciclisti europei dal 2019, riparando quasi 5000 biciclette e servendo caffè di alta qualità a 8000 ciclisti, condividendo consigli e chiacchiere.



Il progetto ha l’obiettivo di supportare i ciclisti con servizi ed attività volti al miglioramento della loro vita in sella. Il Van non è infatti solo uno strumento per offrire un servizio concreto, che permette di ridare vita alle biciclette, ma anche uno spazio culturale, dove appassionati, negozianti, attivisti e semplici ciclisti urbani trovano un’occasione di confronto e di ritrovo: la community europea delle due ruote continua a incontrarsi al van per un caffè.

La prima tappa sarà a Bruxelles dal 15 al 17 maggio, la seconda a Rotterdam dal 27 al 30 giugno ed infine la terza a Monaco dal 11 al 13 luglio.

Selle Royal continuerà a offrire riparazioni gratuite delle biciclette, workshop sulla manutenzione e il comfort, ride e feste, oltre a un caffè gratuito: grazie alla collaborazione con Carraro Caffè sarà servito un autentico espresso italiano fatto con cura per accogliere tutti i ciclisti, partendo da una materia prima di eccellenza.

Maggiori dettagli sugli eventi, le ride e altre opportunità per interagire con Selle Royal in ogni città saranno condivisi prima di ciascuna tappa del Van Tour sul sito e sui canali social di Brand.