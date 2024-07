Il diavolo veste Prada: in preparazione il seguito del film cult

“Il diavolo veste Prada” potrebbe avere un seguito, a quasi vent’anni dalla sua uscita. Secondo Variety, Aline Brosh McKenna, la sceneggiatrice del film originale, è in trattativa con la Disney. Il film di David Frankel, uscito nel 2006, è stato un grande successo, incassando 326,7 milioni di dollari in tutto il mondo. La pellicola racconta la storia di Andrea Sachs (Anne Hathaway), una giovane giornalista che diventa assistente di Miranda Priestly (Meryl Streep), la temibile caporedattrice della rivista di moda Runway.

Miranda Priestly in difficoltà

Ispirato alla figura di Anna Wintour, la celebre caporedattrice di Vogue America, il ruolo di Miranda Priestly ha valso a Meryl Streep il Golden Globe come migliore attrice in una commedia e una nomination all’Oscar. Nel possibile seguito, ritroveremo Miranda Priestly ancora a capo di Runway, ma in difficoltà a causa di una crisi finanziaria. Per superare il momento, Miranda chiede aiuto alla sua ex assistente Emily Charlton (Emily Blunt), ora dirigente di un grande gruppo di lusso con fondi pubblicitari di cui la rivista ha disperato bisogno.

Trattative in corso per il cast

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali sul cast, Entertainment Weekly ha rivelato che le star del primo film – Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci – sono in trattative con la Disney. Nel frattempo, i fan del film possono attendere il musical “Il diavolo veste Prada”, in preparazione nel Regno Unito dal 2015. La prima dello spettacolo, per il quale Elton John ha scritto musica e canzoni, è molto attesa.