Valanga in Marmolada: due scialpinisti estratti dalla neve

Aggiornamento ore 18

Si è conclusa, con l’esclusione di altre persone coinvolte, la bonifica della valanga staccatasi a circa 3.050 metri di quota in Marmolada sopra Pian dei Fiacconi, che ha trascinato per oltre 500 metri uno scialpinista, semisepolto dalla neve. Il 27enne di Mazzin (TN) stava sciando assieme al padre e al loro cane, rimasti a monte del distacco sceso con un fronte di 200 metri. A dare l’allarme il servizio piste della Polizia di Porta Vescovo, che aveva segnalato la possibilità di due scialpinisti investiti. Sul posto si è portato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, indirizzato poi dallo stesso sciatore travolto in contatto con la Centrale operativa. Sbarcati in hovering nelle vicinanze, equipe medica, tecnico di elisoccorso e unità cinofila della Guardia di finanza hanno provveduto ad estrarre il ragazzo dalla neve, mentre sopraggiungevano gli elicotteri di Trento e dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano. Per le possibili conseguenze dovute alla dinamica dell’incidente, lo scialpinista è stato imbarellato e trasportato all’ospedale di Belluno in codice 2. Il padre è stato poi riaccompagnato a valle da un altro elicottero, per poi ultimare la bonifica della valanga.

