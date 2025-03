Dal 4 aprile al 25 maggio a Bassano “I concerti di primavera”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Una rinnovata stagione dei Concerti di Primavera è alle porte: dal 4 aprile al 25 maggio in diversi luoghi della Città, l’Assessorato alla Cultura proporrà uno straordinario viaggio musicale tra la brillantezza della musica da camera e l’intensità della musica sacra nell’occasione della prossima Pasqua, sottolineata dal sottotitolo: “In Festo Paschatos”.

Speciale inaugurazione il 4 aprile nella Chiesa di San Francesco alle 20.30 con la prima tappa di una nuova produzione musicale che sarà replicata subito dopo a Klagenfurt e poi nella Goldene Saal del Musikverein di Vienna, la stessa del celebre Concerto di Capodanno.

In programma due capolavori assoluti, fra le più celebri composizioni per il tempo pasquale: il Requiem di Giacomo Puccini, breve (solo 4 minuti), ispirata elegia, scritta in memoria di Verdie la celebre Messa da Requiem dello stesso Giuseppe Verdi. Fra i più grandi monumenti della musica di tutti i tempi, la Messa verdiana incarna una ricerca straordinaria intorno ai temi della spiritualità e del rapporto con il divino. Un gran capolavoro sia per la grandiosa struttura musicale e la potenza espressiva, sia per la capacità di Verdi di manifestare qui, l’uomo che cerca con tutte le sue forze una voce divina che lo rassicuri. Impegnati nell’esecuzione: l’Orchestra Lorenzo Da Ponte diretta da Roberto Zarpellon, insieme al Coro della Venice Monteverdi Academy diretto da Sheila Rech e solisti selezionati dall’Università della Musica e Arti performative di Vienna.

Sempre per il programma dedicato alla Pasqua, il 26 aprile presso il Monastero della Santa Croce di Campese alle 20.30, coro, solisti e orchestra barocca del Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto, diretti da Marco Berrini, propongono l’originale concerto: Johann Sebastian Bach “l’arrangiatore” che esplora l’arte di Bach come appunto “rielaboratore” di opere di altri compositori. In programma musiche di Pierluigi da Palestrina, Francesco Durante, Johann Christoph Pez e dello stesso Bach con i Kyrie e Gloria da una delle sue famose Messe luterane.

Il calendario a tema pasquale si conclude il 4 maggio nella Pieve di Sant’Eusebio che, alle ore 18.00, accoglierà un concerto d’organo di Silvia Manfrè, organista della Chiesa di Sankt Thekla a Vienna. Un viaggio straordinario nella musica barocca per organo, da Frescobaldi, fra i padri fondatori della scuola organistica italiana, a Galuppi, a celebri compositori di area tedesca, accomunati dall’influenza della musica italiana sulla loro opera, e dalla ricerca del virtuosismo e della polifonia nelle loro composizioni.

Infine i due concerti che concludono anche la Stagione degli Amici della Musica: il 13 aprile alle ore 18.00, la Cappella Mares di Villa Ca’ Erizzo Luca accoglie il programma Il canto che incanta proposto dal soprano Marina Bartoli con il pianista Giacomo Dalla Libera.

Un originale concerto che esplora la musica da camera dell’ottocento, spaziando tra celebri compositori d’opera come Donizetti, Puccini e Leoncavallo e il loro repertorio di canzoni e romanze. Insieme al maggior esponente italiano del genere: Francesco Paolo Tosti con le sue fortunatissime romanze da salotto.

E infine il 25 maggio alle ore 18.00 al Teatro Remondini, con l’Ensemble di Fiati “A. Steffani” diretto da Giuseppe Falco, nell’esecuzione della brillante Serenata “Gran Partita” di Mozart. Capolavoro assoluto tra le composizioni create nellaseconda metà del Settecento per gli intrattenimenti musicali nelle piccole corti dell’Europa centrale. La Serenata mozartiana costituisce il vertice sommo della produzione creata per queste occasioni: la grandiosità della sua struttura formale, la felicità dell’invenzione melodica e armonica, ne fanno una vera opera d’arte.

“Siamo particolarmente orgogliosi – dichiara Giada Pontarollo, Assessore alla Cultura – di presentare un programma che, in particolare con il concerto di apertura del 4 aprile, dà l’avvio anche alla costruzione di relazioni con città per antonomasia riconosciute “città della musica” a livello internazionale. È il primo progetto che la nuova Amministrazione promuove collaborando con alcune delle più rinomate istituzioni musicali europee, un filo diretto fra Bassano e Vienna, via Klagenfurt.

Da sottolineare anche i luoghi prescelti per ospitare i diversi eventi in programma, oltre a quelli consueti come la Chiesa di San Francesco, Villa Ca’Erizzo Luca e il Teatro Remondini, abbiamo scelto di ospitare due concerti in due Chiese lontane dal centro storico ma non per questo meno importanti: la Chiesa di Sant’Eusebio e la Chiesa della Santa Croce dell’Abbazia di Campese, due veri scrigni di arte e di storia. L’obbiettivo è difatti quello di ospitare sempre più nei quartieri iniziative e manifestazioni capaci di tenere vivo il senso di comunità, ma anche di offrire a cittadini e visitatori la possibilità di poter accedere a luoghi non sempre aperti al pubblico. Un ringraziamento particolare va infine a tutti i gruppi e agli artisti che animeranno il programma e in particolare agli Amici della Musica, associazione musicale del territorio attiva e costantemente impegnata nella promozione culturale in città”.

Per il Concerto del 4 aprile, l’ingresso è gratuito previo ritiro dei tagliandi d’accesso dal 17 marzo all’ufficio IAT di Bassano, mentre per i Concerti del 26 aprile e del 4 maggio l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti

Per i Concerti degli “Amici della Musica” del 13 aprile e del 25 maggio, il biglietto unico di € 12.00 è acquistabile alla Libreria La Bassanese in Galleria Largo Corona d’Italia.