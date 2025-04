Veneto – Scoperta fabbrica del falso ‘Made in Italy’: sei denunciati, 500 mila prodotti sequestrati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Venezia nell’ambito di un’indagine contro la commercializzazione di prodotti con false etichette di origine italiana. I militari del Comando Provinciale hanno messo i sigilli a oltre 500.000 articoli tra accessori di abbigliamento e materiali per il confezionamento, tutti recanti simboli tipici dell’italianità – come il tricolore – utilizzati in maniera ingannevole per attrarre i consumatori.

L’attività investigativa è partita da un controllo del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia in un negozio di abbigliamento del centro storico, gestito da un cittadino italiano. Durante l’ispezione, sono stati sequestrati 227 articoli con etichette riportanti una falsa indicazione dell’origine italiana.

I successivi accertamenti, supportati dall’analisi dei flussi di approvvigionamento, hanno permesso di ricostruire l’intera filiera, individuando il fornitore principale: una società con sede in Toscana, gestita da soggetti di origine asiatica. L’impresa importava prodotti da Paesi extra-UE, apponendo etichette “Made in Italy” contraffatte per poi distribuire la merce sul mercato nazionale.

Nel centro di stoccaggio toscano, i finanzieri hanno sequestrato:

oltre 500.000 articoli tra accessori e materiali di confezionamento ;

; 105 file digitali per la creazione delle etichette false;

per la creazione delle etichette false; stampanti dedicate e una macchina da cucire professionale.

Sono sei le persone denunciate alla competente Autorità Giudiziaria per frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

L’operazione si inserisce nella strategia di contrasto al falso “Made in Italy”, finalizzata a tutelare i produttori nazionali, proteggere i consumatori e garantire la leale concorrenza sul mercato. Un intervento che difende la qualità del vero prodotto italiano e valorizza il lavoro degli imprenditori onesti.