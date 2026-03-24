Lancette avanti! Nel weekend torna l’ora legale: vantaggi e effetti collaterali da non sottovalutare

Con l’arrivo dell’ultimo weekend di marzo 2026, torna l’appuntamento annuale con il cambio dell’ora: nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo, le lancette degli orologi andranno spostate un’ora avanti, entrando ufficialmente in ora legale. Un gesto semplice che però porta con sé effetti tangibili sul nostro corpo, sul sonno e persino sul portafoglio.

Più luce, più energia… e più rischi

Il vantaggio più evidente è il maggior numero di ore di luce di sera, ideale per chi ama passeggiare dopo il lavoro, fare sport all’aperto o semplicemente godersi il tramonto. Gli esperti sottolineano che questo può aumentare il benessere psicologico, ridurre lo stress e favorire un maggior coinvolgimento nelle attività sociali.

Dal punto di vista economico, l’ora legale consente di risparmiare energia elettrica, grazie alla luce naturale sfruttata più a lungo. Secondo le stime, nel periodo primaverile ed estivo, le famiglie italiane possono ridurre i consumi di elettricità fino a qualche punto percentuale, con benefici sia ambientali sia economici.

I possibili effetti negativi

Non mancano però le controindicazioni. Il passaggio all’ora legale può provocare disturbi del sonno, insonnia temporanea e cali di concentrazione nelle prime giornate dopo il cambio. Alcune persone più sensibili potrebbero avvertire mal di testa, irritabilità e stanchezza, fino a un rallentamento delle prestazioni sul lavoro o a scuola.

Gli specialisti raccomandano di adattare gradualmente il ritmo sonno-veglia nei giorni precedenti al cambio e di mantenere buone abitudini alimentari e fisiche per ridurre i disturbi. Un trucco utile è esporsi alla luce naturale appena svegli e limitare l’uso di dispositivi elettronici prima di dormire.

Un bilancio tra vantaggi e svantaggi

Nonostante qualche effetto collaterale iniziale, i benefici dell’ora legale tendono a superare gli svantaggi: più luce a disposizione favorisce attività all’aperto, socialità e un risparmio energetico concreto, mentre gli effetti negativi sul sonno si attenuano generalmente entro pochi giorni.

Quindi, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo, non dimenticate di spostare le lancette avanti di un’ora e preparatevi a sfruttare al meglio le giornate più lunghe: il vostro corpo potrebbe avere bisogno di qualche giorno per abituarsi, ma il vantaggio della luce in più è assicurato!