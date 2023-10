Si avvicina il cambio all’ora solare: si dormirà un’ora in più

L’autunno è il periodo in cui si verifica uno dei cambi dell’ora più attesi dell’anno, il ritorno all’ora solare. Questo cambio, noto anche come “passaggio dall’ora legale all’ora solare”, è una pratica comune in molti paesi del mondo, inclusa l’Italia. Ma cosa significa questo cambiamento e perché è importante?

Cos’è l’ora legale?

L’ora legale è una pratica che consiste nell’avanzare di un’ora gli orologi durante i mesi estivi. In Italia, solitamente inizia l’ultima domenica di marzo e termina l’ultima domenica di ottobre. L’obiettivo principale dell’ora legale è sfruttare al meglio la luce naturale, riducendo così il consumo energetico e promuovendo il risparmio energetico.

Il prossimo cambio dell’ora in Italia

Nel 2023, in Italia, il passaggio dall’ora legale all’ora solare avverrà nella notte tra sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre. A partire dalle ore 3:00, gli orologi saranno spostati indietro di un’ora, tornando alle ore 2:00. Questo significa che avremo un’ora in più di sonno o di attività nel nostro fine settimana.

Questo cambio ha un impatto significativo sulla nostra routine quotidiana. Le giornate diventeranno più corte, poiché il sole si alzerà e si tramonto un’ora prima rispetto a quanto eravamo abituati durante l’ora legale. È importante prepararsi adeguatamente per questo cambiamento, in modo da evitare problemi di sonno o di adattamento alla nuova routine.

Come prepararsi al cambio dell’ora

Per facilitare l’adattamento al ritorno all’ora solare, ecco alcune raccomandazioni: