Autismo Triveneto parte con il progetto “Blu Time”

A seguito dell’Avviso pubblico per la realizzazione di interventi dedicati alle persone con disturbo nello spettro autistico – DGR 778/2023 – emanato all’Azienda ULSS 8 Berica, Autismo Triveneto ha ottenuto il finanziamento per il progetto “Blu Time”.Il progetto vede Autismo Triveneto come capofila di una rete di partenariato che conta la presenza di Fondazione Cuore Blu, del Gruppo Asperger Veneto sez. di Vicenza (GAV) e di ANGSA Veneto.Il progetto, che è stato avviato in ufficialmente il 2 aprile in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, si concluderà a settembre 2025.“Questo finanziamento consente alla nostra Associazione di garantire la continuità delle progettualità già proposte nel tempo e di idearne di nuove, raggiungendo un numero sempre maggiore di famiglie con autismo” dichiara Antonella Dalla Pozza, Presidente di Autismo Triveneto. Le attività di “Blu time” sono suddivise in base alle linee previste dall’Avviso pubblico e sono suddivise in diverse Linee di azione.

Linea D: percorsi di socializzazione con attività in ambiente esterno Le attività di questa Linea vengono coordinate e realizzate dal GAV e sono destinate a giovani e adulti ad alto funzionamento tra i 18 e i 44 anni. “Uguali, diverse, uniche” – percorso all’autoconoscenza e autoconsapevolezza per ragazze e donne AspergerTeatro emozionaleFood Lab – cucino e condivido

Linea E: percorsi di inclusione attraverso attività sociali.Le attività di questa Linea vengono coordinate e realizzate da Autismo Triveneto.Laboratorio teatrale: viene realizzato dalla dott.ssa Martina Angela Quaranta. Il laboratorio si realizza con un minimo di 6 e un massimo di 8 partecipanti. L’attività mira a favorire l’espressione di sé e riconoscere il proprio corpo come mezzo espressivo e di comunicazione.

Interventi Assistiti con gli Animali: vengono realizzati dalla dott.ssa Serena Scarani. Il percorso è rivolto a gruppi di massimo 4 persone tra i 5 e i 45 anni.

Interventi sonoro-musicali: vengono realizzati dalla dott.ssa Vivian Grillo. Il percorso è rivolto a 3 o 4 bambini ad alto funzionamento tra i 4 e i 10 anni di età.

Percorso di avvicinamento al bowling: viene realizzato con la collaborazione dei maestri di bowling dell’ASD Hurricanes presso le Alte Bowling di Montecchio Maggiore. Il percorso è rivolto ad un massimo di 12 partecipanti tra i 6 e i 45 anni. Per ogni partecipante è prevista la presenza di un accompagnatore (genitore, parente o altro) che potrà partecipare alle attività.

Passi Blu: marcia podistica in luoghi di interesse culturale e ambientale.

Linea F: progetti sperimentali volti alla formazione e all’inclusione lavorativa.L’attività di questa Linea “Passi verso il lavoro” viene coordinata e realizzata dal GAV in collaborazione con WOLI ed è destinata a giovani e adulti ad alto funzionamento tra i 18 e i 44 anni. Il percorso “Passi verso il lavoro” si pone come obiettivo quello di implementare nelle persone autistiche tutte quelle skills necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Linea G: formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disturbo nello spettro autisticoLe attività di questa Linea sono coordinate da Autismo Triveneto e realizzate in collaborazione con gli altri Enti partner.

Parent training e sostegno psicologico di gruppo. Il percorso è stato ideato da Autismo Triveneto per rispondere alle molteplici esigenze dei familiari dopo due precedenti esperienze realizzate in collaborazione con Fondazione Cuore Blu.

Progetto papà. Il percorso si configura come un intervento per il sostegno di una genitorialità caratterizzata dalla presenza, all’interno della famiglia, di un/a figlio/a nello spettro autistico. In particolare, i beneficiari diretti dell’intervento saranno i padri.

Cicli di incontri informativi per famiglie sul Progetto di vita, le Tutele assistenziali e fiscali, l’inclusione scolastica. Gli incontri vengono organizzati e realizzati da ANGSA Veneto.

Seminario sui Disturbi alimentari realizzato in collaborazione con Fondazione Cuore Blu e Associazione Midori.Incontri formativi tematici con il dott. Marco De Caris.

Per avere maggiori informazioni rispetto al progetto e alla possibilità di partecipare è necessario inviare un’e-mail a segreteria@autismotriveneto.it lasciando i propri recapiti.