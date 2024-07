Il sindaco di Bassano Finco a fianco degli agricoltori danneggiati dalla fauna selvativa: “Il Governo intervenga tempestivamente”

“Ho seguito con attenzione la manifestazione organizzata ieri a Mestre da Coldiretti Veneto ed esprimo vicinanza e sostegno a quanti hanno subito danni a causa della presenza di fauna selvatica sui propri territori, in particolare agli imprenditori agricoli che si sono visti danneggiare le coltivazioni o depredare gli animali”, dichiara il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco.

“Da Sindaco di Bassano del Grappa lancio un appello alle istituzioni, in particolare al Ministero dell’Agricoltura, perché si intervenga con azioni tempestive: i dati diffusi anche in questi giorni parlano di un fenomeno in aumento e questo deve preoccupare tutti, anche chi non è toccato direttamente.

I danni agli agricoltori e agli allevatori rischiano di tradursi nella scelta di abbandonare le malghe, i pascoli e le attività di montagna e questo, oltre a creare il forte rischio della perdita o comunque dell’impoverimento del sistema caseario e del sistema della biodiversità in agricoltura, rappresenta un danno anche per i Comuni”.